De Bruyne ne cherche pas à compenser le départ de Silva à Manchester City

Le milieu de terrain de Manchester City entend continuer à jouer comme il sait le faire, sans chercher à faire oublier David Silva, parti cet été.

La star de , Kevin De Bruyne, dit qu'il ne ressent aucune pression particulière, lui qui doit désormais créer encore plus au coeur du milieu de terrain de son équipe depuis le départ de l'Espagnol David Silva. Le Belge insiste sur le fait qu'il ne peut pas recréer à lui tout seul l'éclat de la star de la Roja.

Le séjour de dix ans de Silva au sein du club a pris fin cet été, l'Espagnol évoluant désormais à la , après avoir disputé 436 matchs pour Manchester City. Les Sky Blues n'ont pas signé de remplaçant direct pour David Silva, le jeune Phil Foden étant désigné comme un joueur capable lui succéder.

Mais Kevin De Bruyne, qui a égalé le record de passes décisives de Thierry Henry la saison dernière, est également un joueur qui a été chargé de jouer un rôle différent dans la partie offensive en l'absence de David Silva. La star belge, cependant, ne voit pas vraiment les choses de cette façon...

"Je sais que ces jours-ci, c'est beaucoup une question de statistiques"

"David Silva était un joueur incroyable pour nous. Je ne peux pas recréer ce que faisait David. Je dois aider mon équipe comme j'essaie toujours de le faire. Chacun doit jouer avec sa propre qualité. Bien sûr, ce sera difficile parce que David était le maître des espaces restreints, mais je pense que nous avons des gens qui peuvent faire le travail. Il manquera évidemment à l'intérieur et à l'extérieur du terrain", a d'abord expliqué le milieu de terrain belge, avant d'argumenter.

"Je pense que ma position dépend de la façon dont joue l'autre équipe (...) Nous avons tellement de joueurs offensifs que je peux les insérer et ils peuvent faire le reste", a-t-il ajouté. De Bruyne a débuté la saison de lundi en pleine forme, menant City à une victoire 3-1 face aux Wolves. Le Belge a marqué un but, délivré une passe décisive après une saison dernière avec 13 buts et 20 passes décisives à son compteur. Les chiffres, pas de quoi le préoccuper.

"Je préférerais avoir cinq buts et cinq passes et repartir avec le titre. Vous pouvez contribuer de beaucoup de manières. Je suis milieu de terrain, mais je sais que ces jours-ci, c'est beaucoup une question de statistiques. J'ai besoin de contribuer d'une manière ou d'une autre, c'est ce que j'essaie de faire", a-t-il insisté, humble.