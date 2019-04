De Bruyne, blessé, reconnaît qu'il ne peut plus atteindre la barre des 70 matchs

Le milieu de terrain est heureux d’apporter sa contribution dans une saison qui pourrait voir Manchester City obtenir un quadruplé historique.

Kevin De Bruyne affirme qu'il ne retrouvera pas sa meilleure forme cette saison après avoir souffert d'une succession de blessures. Le milieu de terrain belge a joué un rôle décisif alors que remportait le titre de la saison dernière. Le joueur de 27 ans a combattu des problèmes de ligaments et de cuisse en 2018-2019, ce qui lui a valu de manquer de grands matches au cours de la première moitié de l'exercice, ainsi que pendant une grande partie du mois dernier.



En dépit de ces absences régulières, City reste fermement dans la prétention de conserver sa couronne, et l'équipe de Pep Guardiola pourrait encore revendiquer un quadruplé sans précédent. De Bruyne, cependant, a accepté ses limitations physiques et cherche à contribuer de toutes les manières possibles pendant les dernières semaines de la saison.



Faisant référence à la victoire 2-0 sur Cardiff mercredi, il a déclaré: "J'ai eu une bonne performance mais l'année dernière, je pouvais le faire tous les trois jours pendant près de 60 ou 70 matches. Je ne peux plus atteindre ce rythme. Si tout va bien - comme 13 ou 14 matches [en succession]. Je vais donner tout ce que j'ai et j'espère pouvoir à la fin remporter quelques titres. Je pense que parfois ma saison a été deux fois plus longue que les autres joueurs parce que chaque fois que tu as une blessure, tu dois faire presque le double d'heures. Tu n'as jamais un jour de congé parce que tu dois travailler C'est plus épuisant que de jouer à la fin. La plupart du temps, vous êtes seul, mais vous devez le faire. Je l'ai fait et je suis heureux d'être de retour. Je suis blessé et je dois revenir trois ou quatre fois maintenant. "

Avant la demi-finale de la contre , il a été demandé à De Bruyne s'il pouvait atteindre la forme la plus haute de la saison, il s'est montré peu optimiste: "Non, probablement pas - pas comparé à l’année dernière. Je ne sais pas quel sera mon niveau, mais je ne m'en soucie pas vraiment. Maintenant, je dois juste faire ce que je peux pour aider l'équipe à gagner des matchs. Si cela signifie jouer cinq ou dix matches, je vais le faire. C'est ce genre de saison."