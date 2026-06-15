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USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS EGYPT D-1AFP

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De Bruyne affronte Courtois avant la rencontre avec Salah

Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Coupe du monde
K. De Bruyne
M. Salah
T. Courtois
Belgique
Égypte
É.-U.

Contrairement à son compatriote Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, la star de l’équipe nationale belge, a pris part à la séance d’entraînement précédant le match face à l’Égypte, ce lundi soir, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les deux Belges vont retrouver leur ancien coéquipier de Chelsea, la star égyptienne Mohamed Salah.

Le Belge a ensuite continué à croiser la route de l’Égyptien, après son départ pour Manchester City et l’arrivée de ce dernier à Liverpool.

Interrogé lors de la conférence de presse, le milieu de terrain a confié à FOX Sports : « J’affronte Salah depuis dix ans, nos enfants allaient même à la même école. »

Il a ajouté : « Je l’ai croisé de temps en temps ; c’est quelqu’un de très sympathique. Ce sera agréable de retrouver Salah et de l’affronter à nouveau, comme au bon vieux temps. »

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Belgique
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Egypte
EGY

Interrogé à son tour sur un possible duel avec l’Égyptien, Courtois a confié au journal HLN : « J’espère qu’il vivra une soirée difficile, comme lors de la finale de Paris en 2022. »

Le gardien belge s’était distingué lors de la finale de la Ligue des champions 2022, repoussant les tentatives de Liverpool et de son ancien coéquipier, avant que Vinícius Júnior ne donne la victoire au Real Madrid à la 59^e minute.

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