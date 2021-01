De Boer invite Van De Beek à quitter Man United au plus vite

Ronald de Boer a conseillé à son compatriote Donny Van De Beek de changer de tunique pour avoir une chance de jouer l'Euro.

Donny van de Beek doit envisager de quitter , a déclaré Ronald de Boer, l'ancien milieu de terrain néerlandais avertissant son compatriote sur le fait qu'il risquait de rater les championnats d'Europe si sa situation personnelle ne s'améliorait pas.

Le grand tournoi international, reporté l'été dernier, se déroulera en 2021. Van de Beek espère figurer parmi les 23 Oranje, mais il a du mal à obtenir une reconnaissance similaire au niveau des clubs.

Un transfert de l' à Old Trafford était censé lui servir de tremplin pour porter son jeu à de plus hauts sommets, le talentueux meneur de jeu ayant montré dans son pays ce dont il est capable. La concurrence féroce pour les places en le laisse frustré n'a cependant pas servi sa cause, avec seulement 20 apparitions et seulement deux d'entre elles comme titulaire en .

Plus d'équipes

De Boer dit que Van de Beek pourrait être négligé par son frère Frank, qui est le sélectionneur des , à moins qu'il n'ait un meilleur temps de jeu. Le mercato de janvier lui offrant la possibilité de demander un transfert de prêt ou un départ définitif sous d'autres cieux.

«L' arrive, il voudra sans aucun doute y être. Peut-être que ce serait bien pour lui de discuter avec le club de ce qu'ils veulent exactement avec lui », a déclaré De Boer à AD. «Si son temps de jeu ne s'améliore pas, il devra peut-être demander à être prêté ou même vendu. Il faut avoir une opportunioté de temps en temps. Bien sûr, cela n'a pas l'air génial maintenant, mais avec une excellente performance, cela peut soudainement changer complètement."

L'article continue ci-dessous

"Nous ne savons pas non plus ce qui se passe dans les coulisses. Peut-être ont-ils conclu certains accords avec son transfert, ils le prépareront pour l'année prochaine cette saison. Cela reste toujours un peu une supposition", a poursuivi l'ex-international batave.

Ole Gunnar Solskjaer a cherché à rassurer Van de Beek sur le fait que des opportunités se présenteront s'il reste patient. Il se peut qu'il ait une chance d'impressionner lors du match de la contre samedi.

Les Pays-Bas joueront dans le groupe C de l'Euro 2020, aux côtés de l'Autriche, de l' et des débutants de la Macédoine du Nord.