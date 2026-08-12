De Barcelone à Paris : Aston Villa défie le record inébranlable de Liverpool

Aston Villa aborde la finale de la Supercoupe de l'UEFA face au Paris Saint-Germain avec l'ambition de reconquérir un titre absent de son palmarès depuis plus de quatre décennies, en s'appuyant sur un souvenir historique où le Barça avait été sa victime sur le chemin du sacre.

Le club anglais ne compte qu'un seul titre dans l'histoire de la Supercoupe de l'UEFA, remontant à l'édition 1982, lorsqu'il avait dominé le Barça sur le score cumulé de 3-1 à l'issue des matches aller et retour, décrochant ainsi son premier et unique sacre dans la compétition à ce jour.

Aston Villa avait remporté le match aller sur le score de 1-0, avant de confirmer sa supériorité au retour en s'imposant 2-1, s'emparant du trophée aux dépens du géant catalan.

Quarante-quatre ans plus tard, Aston Villa, tenant du titre de la Ligue Europa, a l'occasion de reconquérir ce trophée. En cas de victoire face au Paris Saint-Germain, il inscrirait un nouveau record dans l'histoire de la compétition, en devenant le club affichant le plus long intervalle entre deux titres en Supercoupe de l'UEFA, selon les statistiques de « Squawka ».

Si Aston Villa parvenait à rééditer son exploit face au Paris Saint-Germain, il battrait le record actuel du plus long intervalle entre deux titres dans la compétition, établi à 24 ans, un record actuellement partagé par Liverpool, vainqueur des éditions 1977 et 2001, et Valence, sacré en 1980 et 2004.

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