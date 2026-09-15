Karim Adeyemi, la star du Barça, est revenu dans le radar de la sélection allemande, alors que Jürgen Klopp, le sélectionneur de la Mannschaft, prévoit de le convoquer lors de la prochaine trêve.

Le journal catalan « Sport » a rapporté, d'après les informations du réseau « Sky Sport Allemagne », que le jeune attaquant de 24 ans est entré dans les plans de Klopp en vue d'une convocation lors de la prochaine trêve internationale.

Adeyemi a disputé son premier match avec la sélection allemande le 5 septembre 2021, alors qu'il n'avait que dix-neuf ans, marquant cette apparition d'un but dans une rencontre qui s'est achevée sur une victoire de son équipe 6-0 face à l'Arménie, sous la direction de Hansi Flick, l'actuel entraîneur du Barça.

Et bien que ces débuts aient semblé annoncer le lancement d'une carrière prometteuse et importante avec la sélection A, son parcours international a été marqué par de nombreuses périodes d'attente.

Après le recul de son statut, Adeyemi a trouvé un chemin de retour via la sélection des moins de 21 ans. En 2024, il a de nouveau joué un rôle central dans les éliminatoires du Championnat d'Europe, inscrivant cinq buts en trois matchs, et ces performances ont ramené son nom dans le radar de la sélection A. Il est ainsi revenu en 2025 dans les plans du sélectionneur Julian Nagelsmann pour participer à la phase finale de la Ligue des nations.

L'ancien joueur de Dortmund a pris part au match des quarts de finale contre l'Italie, à la demi-finale contre le Portugal et au match pour la troisième place contre la France, mais son rôle est resté secondaire. Après cette période, il a de nouveau été écarté de l'effectif de la sélection et a manqué la phase finale de la Coupe du monde. Aujourd'hui, Klopp pourrait lui offrir une nouvelle chance.

Son arrivée au Barça cet été a changé le tableau général ; Adeyemi a rejoint le club catalan en provenance du Borussia Dortmund après quatre saisons passées en Allemagne.

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Le Barça a versé une somme fixe de 22 millions d'euros — à laquelle s'ajoutent des bonus et des variables — pour s'attacher les services du joueur, qui a terminé son parcours avec le club allemand en inscrivant 36 buts et en délivrant 24 passes décisives en 146 matchs.

Les débuts du Barça ont été positifs ; Flick lui a accordé un rôle important dès le départ, et Adeyemi a prouvé sa valeur sur le terrain, réussissant à marquer lors des deux matchs qu'il a débutés comme titulaire, tout comme il a fait trembler les filets lors de son dernier match contre Levante.

Adeyemi ne s'est pas encore assuré une place de titulaire incontestable ; il a lui-même reconnu qu'obtenir du temps de jeu dans un effectif comme celui du Barça n'est pas chose aisée. Néanmoins, ses performances en début de saison ont été prometteuses, car sa vitesse, sa capacité à exploiter les espaces libres et son habileté à éliminer les défenseurs en font une option importante pour l'entraîneur Flick.

Cette série de bonnes performances pourrait lui ouvrir la porte de la sélection allemande ; près d'un an après sa dernière participation, Adeyemi se rapproche de nouveau des rangs de la Mannschaft, et l'arrivée de Klopp pourrait marquer un nouveau départ pour le joueur du Barça.

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