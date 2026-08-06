Il est possible que Mika Godts ait disputé jeudi soir son dernier match avec l’Ajax. Le Belge a trouvé un accord personnel avec le Paris Saint-Germain et attend désormais les négociations entre les clubs. Le capitaine Davy Klaassen préférerait qu’il reste.

Godts a notamment livré un bon match en première période lors d’Ajax - Shelbourne (3-1). Avec des gestes pleins de fantaisie, il a semblé vouloir se montrer encore davantage que d’habitude, ce qui sera lié à l’intérêt concret du PSG.

Godts a été remplacé contre les Irlandais à un quart d’heure de la fin et a longuement remercié le public, qui l’applaudissait. Le gardien Maarten Paes, entre autres, a lui aussi applaudi, ce qui laisse penser qu’il envisage lui aussi sérieusement le départ de son coéquipier de 21 ans.

« Rester ! », répond Klaassen sans hésiter lorsqu’on lui demande « ce qu’il dirait à Godts après aujourd’hui ». « Bien sûr. Nous voulons avoir l’équipe la plus forte possible et nous voulons donc garder Mika avec nous. »

« Ce qu’il dirait ? Alors il va rire, je pense », rigole Klaassen. « Ce sont des choses qu’il doit décider lui-même. Nous voulons vraiment qu’il reste avec nous, c’est clair », a ainsi déclaré Klaassen.

La soirée était particulière pour Klaassen, qui portait le maillot de l’Ajax pour la 400e fois lors d’un match officiel. « C’est une belle étape », réagit sobrement Klaassen. « Mais je ne rattraperai plus Sjakie, je pense. » Sjakie Swart compte 603 apparitions avec l’Ajax.

Klaassen se montre critique sur la prestation contre Shelbourne. « Je pense quand même que ça doit être mieux. Ce n’est évidemment pas vraiment une référence en termes d’adversaire, mais quel que soit l’adversaire, nous devons montrer quelque chose de mieux sur le terrain », a déclaré Mister 1-0.

L’Ajax était clairement bien trop fort pour Shelbourne, mais les Amstellodamois n’ont pas su plier cette double confrontation prématurément. Shelbourne a même marqué et espérera encore créer l’exploit jeudi prochain à Tolka Park.