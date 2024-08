Davies prêt à faire une Mbappé !

Real Madrid vs Atalanta Bergame

Le Real Madrid est lié au latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies depuis près d'un an

Et il semble que les Madrilènes finiront par avoir leur homme l'été prochain. Le joueur de 23 ans est en fin de contrat l'année prochaine et peut s'engager gratuitement avec les Blancos.

Le Bayern semble disposé à essayer de le convaincre de signer un nouveau contrat au cours de la saison, et a déjà ouvert la porte à une vente cet été, mais pour un montant d'environ 50 millions d'euros, soit une différence de 15 à 20 millions d'euros par rapport à ce que le Real Madrid est prêt à débourser. Marca mentionne que le Real Madrid n'a pas été impressionné par les fuites de son agent Nedal Huoseh au sujet des chiffres et qu'il a gardé la porte du Bayern ouverte.

Cependant, Davies est clair sur ses intentions, et il est conscient qu'il doit "faire comme Kylian Mbappé" pour rejoindre le Real Madrid, et jouer aux côtés du Français à Santiago Bernabéu. C'est-à-dire aller au bout de son contrat et rejoindre le club gratuitement.

Alors que les discussions sur le renouvellement de Ferland Mendy sont en cours et que Fran Garcia, le Real Madrid se contente d'attendre Davies avec des options déjà en place pour la saison à venir. Avant la fin de la saison dernière, on pensait que le Real Madrid chercherait à conclure un accord avec Davies cet été, mais la sécurité offerte par Mendy au cours de la saison dernière l'a placé dans une position de négociation beaucoup plus forte.