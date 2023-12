David De Gea, l'incroyable retour

David De Gea est un agent libre depuis cinq mois, après avoir quitté Manchester United à la fin de son contrat. Il a été associé à plusieurs reprises à un retour à la compétition avec plusieurs clubs, mais rien ne s'est concrétisé jusqu'à présent.

Cependant, avec l'ouverture de la fenêtre de transfert hivernale la semaine prochaine, il pourrait y avoir du mouvement et un retour en Premier League pourrait être envisagé pour De Gea. L'équipe de Newcastle United est privée de son gardien de but Nick Pope pour les prochains mois en raison d'une grave blessure à l'épaule, et la légende du club Alan Shearer a soutenu les Magpies pour qu'ils signent l'Espagnol de 33 ans, comme l'indique MD.

"Oui, je le signerais. Je pense que Newcastle a besoin d'un gardien de but et De Gea est là. Je sais que le salaire serait énorme, mais ils n'auraient pas à payer d'indemnité de transfert pour lui. La saison dernière, Dubravka a été prêté à United et a toujours été remplaçant de De Gea, ce n'est pas une coïncidence".

Newcastle serait un excellent choix pour De Gea, qui a également été associé à un retour en Espagne. Pour l'instant, son avenir reste ouvert, mais cela pourrait changer d'ici la fin du mois prochain.