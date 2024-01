David Beckham taille encore sa femme Victoria !

David Beckham continue de se moquer des origines "ouvrières" de sa femme Victoria en passant le réveillon du Nouvel An au Ritz.

La légende de Manchester United et de l'Angleterre, qui travaille désormais avec l'icône argentine Lionel Messi en MLS, est allée déjeuner avec sa compagne et ses beaux-parents pour clôturer une année 2023 mémorable. Les Beckham ont rencontré les parents de Victoria, Jackie et Anthony Adams, pour un repas prestigieux dans l'un des établissements les plus célèbres de Londres.

Beckham a profité d'une nouvelle occasion pour tordre le cou aux affirmations de son ancienne épouse, la star des Spice Girls, selon lesquelles elle aurait reçu une éducation ouvrière, l'ex-capitaine des Trois Lions postant sur Instagram : L'ex-capitaine des Trois Lions a posté sur Instagram : "Juste un déjeuner décontracté pour le réveillon du Nouvel An au Ritz. @victoriabeckham Très classe ouvrière ?? Ma mère et mon beau-père sont partis dans leur Roll's".

David et Victoria ont joué dans le documentaire populaire "Beckham" qui a été diffusé sur Netflix en 2023. Dans cette série, on voit David répondre aux affirmations de Victoria selon lesquelles elle a grandi dans la "très, très classe ouvrière" en demandant dans quelle voiture on la conduisait à l'école. Après plusieurs tentatives pour contourner la question, Victoria finit par admettre : "OK, dans les années 80, mon père avait une Rolls-Royce". David disparaît alors du champ de vision, en disant "merci" sur son chemin.

Alors qu'ils profitent des fêtes de fin d'année en Angleterre, les Beckham vont bientôt retourner aux États-Unis. En effet, David a du pain sur la planche à l'Inter Miami, où Luis Suarez est venu grossir les rangs des stars avant la campagne 2024, qui comprendra des rencontres amicales de pré-saison avec des clubs comme Newell's Old Boys - le premier club de Messi - et Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo.