David Beckham amasse une fortune pour acheter Manchester United !

David Beckham est prêt, désireux et capable de faire une offre pour Manchester United, selon son ancien coéquipier Rio Ferdinand.

Manchester United a été mis sur le marché par la famille Glazer récemment, avec des offres de l'Arabie Saoudite, du géant technologique Apple et de l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni, Sir Jim Ratcliffe, entre autres.

Beckham n'est peut-être pas aussi riche que les personnes citées précédemment - même si sa fortune personnelle est estimée à 435 millions d'euros - mais le retour de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre à Old Trafford 20 ans après son départ en tant que joueur serait bien accueilli par une grande partie du public.

Beckham est déjà copropriétaire de deux clubs, Salford City et Inter Miami, le premier aux côtés de ses anciens coéquipiers de la "Classe 92" Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt et les frères Neville Gary et Phil.

L'homme de 47 ans pourrait faire face à une concurrence importante pour essayer d'ajouter les Red Devils à ce portefeuille, mais Ferdinand, qui a remporté la Premier League avec United aux côtés de Beckham lors de la saison 2002/03, pense que son ancien coéquipier est bien placé.

"Becks viendra avec un consortium", a-t-il déclaré sur son podcast VIBE with FIVE. "J'ai vu Becks hier soir au match [le match contre les États-Unis]... Il avait l'air d'un million de dollars, comme d'habitude. [Mais il n'avait pas l'air de valoir 10 milliards de dollars.

"Mais quand vous mentionnez le nom de quelqu'un comme Becks, il est évidemment copropriétaire de l'Inter Miami, mais il ne vient pas seul. Ce n'est pas son argent."

Un rachat par Apple ferait de Man Utd le club le plus riche du football mondial, bien avant le Newcastle soutenu par l'Arabie saoudite, tandis que le propriétaire de Nice, Ratcliffe, est un fan avoué, mais Ferdinand est clair sur l'offre qu'il aimerait voir gagner.

"Je pense que les clubs qui réussissent sur de longues périodes ont des joueurs qui ont porté le maillot, qui comprennent les traditions, l'histoire, l'éthique du club de football et qui continuent à le faire", a-t-il déclaré.

"L'Ajax avec Edwin van der Sar, le Bayern Munich avec [Karl-Heinz] Rummenigge, entre autres, le Real Madrid, le Barça - ils le font tous.