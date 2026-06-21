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Date à laquelle Barcelone devrait annoncer le transfert de Hamza Abdelkarim

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Al-Ahly et le Blaugrana ont finalisé l’échange des documents officiels.

Le FC Barcelone finalise le transfert définitif du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim (18 ans), en provenance d’Al-Ahly.

La semaine dernière, le club catalan a levé l’option d’achat inscrite dans le contrat du joueur, conclu avec Al-Ahly, en vertu de laquelle Abdelkarim, qui a passé la saison en prêt au sein de l’équipe « Juvenil A » (moins de 19 ans) du club catalan, rejoindra définitivement l’équipe première pour un montant de 1,5 million d’euros plus des clauses variables. Le transfert a été officialisé par Al-Ahly sur ses réseaux sociaux, comme l’a confirmé le journal espagnol Mundo Deportivo.

Selon le quotidien catalan, « l’annonce officielle interviendra dès lundi prochain, selon des sources proches du processus d’échange de documents entre les deux clubs ».  

Selon le quotidien, les deux clubs échangent actuellement les documents et devraient finaliser les dernières démarches avant le 30 juin, date butoir fixée pour valider le transfert.

Ces démarches se déroulent parallèlement à la participation du jeune international égyptien à la Coupe du monde 2026 avec sa sélection.

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Mundo Deportivo évoque par ailleurs une plainte déposée par le club Al-Kom Al-Ahmar, où Abdelkarim a fait ses débuts, qui réclame à Al-Ahly une partie des frais de transfert au titre des droits à l’image.

Le journal conclut cependant que ce contentieux « n’affecte en rien le FC Barcelone, lequel n’en est pas responsable, puisqu’il s’agit d’une affaire interne entre les deux clubs égyptiens ».

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