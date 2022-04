Darwin Nunez très convoité

L'attaquant uruguayen a marqué pour Benfica contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions cette semaine et a été l'homme décisif lors de l'élimination de l'Ajax au tour précédent.

On pense qu'il quittera Lisbonne cet été, avec un prix de plus de 50 millions d'euros pour sa signature et le FC Barcelone est mentionné comme l'un des clubs intéressés à s'attacher ses services.

Mais l'affaire ne sera pas simple, comme le rapporte Diario Sport.

Darwin a rompu avec son agent Edgardo Lasalvia et a signé avec le super-agent Jorge Mendes, l'homme qui représente des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Joao Felix. Lasalvia a mal pris la nouvelle et ne veut pas renoncer à une grosse commission sans se battre.

Darwin a rejoint Benfica à l'été 2020 en provenance du club de Segunda Almeria, qu'il avait rejoint l'année précédente en provenance du club uruguayen de Penarol. Il a contribué à 42 buts et 15 passes décisives en 79 matchs pour le club portugais et a obtenu huit sélections avec l'Uruguay.