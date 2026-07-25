Tout porte à croire que Darwin Núñez quittera déjà l’Arabie saoudite après une seule saison. The Athletic révèle que l’attaquant d’Al-Hilal est dans le viseur d’Atlanta United.

Selon le média, les premiers échanges entre les deux parties ont déjà débuté. Il n’est pas encore question d’un accord avancé, mais Atlanta United étudie sérieusement les possibilités de faire venir l’attaquant uruguayen en MLS. En Angleterre, où Núñez a auparavant évolué à Liverpool, on parle déjà d’un « transfert bizarre ».

Recrue la plus chère de l’histoire du club, Emmanuel Latte Lath est sur le point de partir, ce qui libère de la place pour enrôler un nouveau « designated player ». Pour cette raison, l’attaquant a été laissé par précaution en dehors du groupe mercredi.

Núñez n’a rejoint Al-Hilal que l’an dernier, mais il semble donc déjà se diriger vers la sortie. L’attaquant de 27 ans a perdu sa place dans l’effectif après que le cador saoudien a recruté Karim Benzema.

La saison dernière, l’avant-centre a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en seize matches officiels. Lors de la Coupe du monde de l’été dernier, il a en outre disputé à nouveau ses premières minutes officielles depuis février sous le maillot de l’Uruguay, même si cela s’est soldé par un échec.

Reste à voir dans les prochaines semaines si Atlanta United parviendra réellement à arracher Núñez à Al-Hilal. Le club américain dispose des moyens financiers nécessaires pour boucler un tel transfert, mais aucun accord définitif n’a encore été trouvé pour l’instant.

Le montant réclamé pour Núñez n’est pas encore connu. À l’heure actuelle, Transfermarkt estime sa valeur à 20 millions d’euros. Il est encore sous contrat avec Al-Hilal jusqu’à la mi-2028.