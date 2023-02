Darwin Nunez est-il le nouveau Fernando Torres de Liverpool ? Rafa Benitez compare les deux attaquants

Rafael Benitez a comparé Darwin Nunez à l'ancienne star de Liverpool Fernando Torres et a expliqué les similitudes entre les deux attaquants.

Recruté à prix d'or par Liverpool à Benfica l'été dernier, Darwin Nunez peine encore à faire pleinement ses preuves sur les bords de la Mersey. Buteur face à Newcastle, l'Uruguayen, qui n'a marqué que six buts en 17 apparitions en Premier League, doit retrouver la confiance qu'il avait la saison dernière à Benfica pour tirer la quintessence de son talent. Pour autant, Darwin Nunez a montré des bribes de son potentiel cette saison.

"C'est une menace"

Et s'il ne fait pas encore l'unanimité, l'international uruguayen a le soutien de son entraîneur, Jürgen Klopp, ainsi que celui d'un ancien entraîneur de Liverpool, qui voit en lui des qualités familières. Rafael Benitez a dirigé Fernando Torres à Liverpool entre 2007 et 2010 et a souligné les similitudes qu'il voit dans l'Espagnol et l'actuel attaquant des Reds, Nunez.

S'exprimant sur Sky Sports, Benitez a déclaré : "Je vais vous dire mon sentiment. Vous regardez le match et vous vous dites que vous faites de belles courses, mais que vous n'êtes pas un grand finisseur, ne vous inquiétez pas. En tant que manager, vous êtes vraiment inquiet parce que vous le voyez tout le temps devant le gardien, et il peut le faire".

"Au début, Torres n'était pas un grand finisseur"

"Darwin Nunez a le rythme pour courir et faire les efforts défensifs, et il est une menace offensive. Après, il marquera plus ou moins de buts, mais il est une menace, donc pour vous en tant qu'entraîneur, c'est quelqu'un dont vous devez vous inquiéter et dont vous devez parler avec vos défenseurs. C'est une menace", a ajouté l'Espagnol.

Comparant l'actuelle star des Reds à l'ancienne gloire, Fernando Torres, Rafael Benitez a opiné : "Fernando, l'un des problèmes au début était que - il n'était pas un grand finisseur. Petit à petit, parce qu'il était souvent devant le gardien, il pouvait avoir plus de temps et plus de sang-froid, je mettais la balle ici ou là, mais au début, c'était un grand joueur, mais ici en Angleterre, parce que les défenseurs sont plus larges et plus forts, dans l'espace, il les tuait et avait plus d'occasions."

La prochaine fois que l'on verra l'attaquant uruguayen en action, ce sera mardi, lorsque l'équipe de Jürgen Klopp affrontera le Real Madrid, champion d'Europe en titre, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un test ultime pour la recrue phare des Reds lors duquel il pourrait gagner un immense crédit auprès des supporters en brillant à nouveau.