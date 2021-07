"Danse maintenant", Messi provoque un adversaire

Leo Messi a provoqué Yerry Mina suite à la rencontre entre l'Argentine et la Colombie.

La demi-finale de la Copa America entre l'Argentine et la Colombie s'est soldée par une séance de tirs au but, ce qui a conduit Lionel Messi à crier sur Yerry Mina après que le défenseur colombien ait vu sa tentative sauvée par le gardien argentin Emi Martinez.

Cela survient après que Mina a inscrit son penalty lors de la séance de tirs au but en quart de finale contre l'Uruguay et a célébré en dansant sur place, à la grande frustration de Luis Suarez, le meilleur ami de Messi, et de ses coéquipiers.

"Danse maintenant, danse maintenant", a-t-on vu crier Messi sur Mina après que ce dernier a manqué le troisième tir au but de la Colombie lors du match contre l'Argentine mardi soir, avec les images capturées par les caméras du média local TyC Sports.

L'Argentine a remporté la séance des tirs au but et affrontera désormais le Brésil en finale de la Copa America samedi soir.

"Nous avons Emi, qui est un phénomène", a déclaré Messi, qui a converti sa tentative lors de la séance de tirs au but.

"Nous lui avons fait confiance. Nous avons atteint l'objectif de pouvoir jouer tous les matchs et maintenant nous allons en finale", a ajouté le numéro 10 de l'Albiceleste. Lionel Scaloni a ajouté que l'influence de Martinez s'est étendue bien au-delà des pénaltys : "Nous sommes très heureux de la performance d'Emiliano, non seulement à cause des pénaltys, mais aussi à cause de la sécurité qu'il transmet", a-t-il déclaré. "Le groupe de défenseurs est soutenu en permanence et on aime ça."