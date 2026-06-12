Dans une vidéo, un journaliste saoudien dévoile la prochaine destination de Hamdallah

Selon un média saoudien, l’attaquant marocain Abdelrazak Hamdallah aurait déjà trouvé son nouveau point de chute pour la saison prochaine, après son départ du club d’Al-Shabab.

Plus tôt, le président d’Al-Shabab, Abdelaziz Al-Malik, avait confirmé le départ de l’attaquant, suite à un contentieux avec le club à l’issue de la dernière saison du championnat Roshen.

Sur les ondes de l’émission « Dorina Ghair », le journaliste saoudien Khaled Al-Shneef a confirmé : « Abdelrazak Hamdallah s’engage officiellement avec Al-Taawoun pour une saison. »

Le club saoudien avait déjà entamé des discussions avec l’attaquant marocain après l’échec du renouvellement du contrat de sa star colombienne Roger Martínez.

Il s’agit de sa cinquième étape en Arabie saoudite après Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab et Al-Hilal, où il avait été prêté pour la Coupe du monde des clubs 2025.

À 35 ans, l’attaquant possède un palmarès remarquable en Arabie Saoudite : il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Saudi Pro League avec 150 réalisations, à seulement cinq unités du Syrien Omar Al-Soma.