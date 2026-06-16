Dans une vidéo récente, Al-Harifi estime que Donis a « échoué au véritable test » et considère que l’Uruguay est « la sélection la plus faible »

Fahd Al-Harifi, légende du football saoudien, a vivement critiqué le sélectionneur grec Georgios Donis après le match nul concédé face à l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2026.

Les Saudiens, qui menaient au score, n’ont pas réussi à conserver leur avance et ont finalement partagé les points (1-1) avec leurs homologues uruguayens, mardi à l’aube, au Hard Rock Stadium de Miami, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Dans une intervention sur le plateau de l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia », l’ancien international a affirmé : « Avant la rencontre, nous espérions prendre un point ; or, nous avons ensuite compris que la victoire était à notre portée si nous avions maintenu la pression. À mes yeux, Donis a échoué à l’épreuve de vérité. »

Il a ajouté : « Notre problème, en tant que Saoudiens, c’est que nous nous contentons de n’importe quoi, ce qui nous maintient toujours dans le même cercle vicieux, sans que nous tirions les leçons de nos erreurs passées. »

« Nous avons atteint un niveau qui doit désormais imposer le respect, que ce soit par la qualité de notre championnat, nos joueurs de renom ou notre réputation internationale », a-t-il ajouté.

« Ce qui s’est passé hier confirme que Donis a changé de stratégie par rapport aux matchs amicaux, où l’équipe pratiquait un pressing haut et affichait audace et caractère, absents hier. »

Il a poursuivi : « En match officiel, nous avons constaté un décalage défensif, des retards dans les remplacements, des choix discutables et un essoufflement physique lié à l’absence de changements précoces qui auraient pu apporter un second souffle. »

« Ces choix ont pesé sur notre image en seconde période. Je me satisfais du résultat, mais, sur le plan du jeu, nous aurions pu faire mieux face à l’équipe la plus faible du groupe », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « C’est la plus faible équipe du groupe, et les prochains matchs me donneront raison. Elle n’a disputé aucun match amical, compte de nombreux absents, connaît des problèmes dans les vestiaires, et semblait sur le terrain déconnectée de l’ambiance du match. »

Rappelons que l’Arabie saoudite figure dans le groupe H, en compagnie de l’Uruguay, de l’Espagne et du Cap-Vert ; après la première journée, chaque équipe totalise un point.