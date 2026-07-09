La star française Kylian Mbappé a révélé la nature de la blessure qu’il a subie lors de la victoire contre le Maroc (2-0), jeudi soir, au stade de Boston aux États-Unis, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, l’attaquant a précisé : « C’est une petite entorse de la cheville, mais je vais bien. À ce moment-là, je pense que Mateta était meilleur que moi et plus en forme pour disputer le reste du match. »

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Interrogé sur la philosophie des Bleus dans cette Coupe du monde, la star du Real Madrid a affirmé : « Pas de répit avant la victoire, et pas question de relâcher la pression. Nous sommes en demi-finale et le chemin est encore long. Nous savons que l’étape suivante sera plus difficile que tout ce que nous avons traversé jusqu’ici, mais nous sommes prêts à affronter n’importe quel adversaire (l’Espagne ou la Belgique). »

Interrogé sur la peine de son ami Achraf Hakimi, star marocaine, il a coupé court : « Ce sera plus dur dans les vestiaires, car sur le terrain il n’y a pas d’amis : je suis là pour gagner, et lui aussi. »

Mbappé a toutefois ajouté : « Mais quand je le verrai dans les vestiaires, ça me fera certainement de la peine, car c’est un ami très proche, mais sur le terrain, il n’y a pas d’amis. »

Auparavant, les Bleus avaient dominé la Suède (3-0) au premier tour à élimination directe, puis le Paraguay (1-0) en huitièmes de finale.



