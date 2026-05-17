Dans une interview cinglante, Joey Veerman en a ras-le-bol du sélectionneur Ronald Koeman : « Il devrait bien… »

À peine la rencontre PSV - FC Twente (5-1) s’est-elle achevée que Joey Veerman a décoché une charge cinglante contre Ronald Koeman devant les caméras d’ESPN. Le sélectionneur des Pays-Bas n’a pas inclus le milieu de terrain du PSV dans sa « présélection de 55 joueurs » en vue de la Coupe du monde 2026.

« Oui, je pense que j’étais le seul aux Pays-Bas à m’y attendre », lance Veerman en soupirant. « Écoute, si tu passes ton temps à tenir des conférences de presse où tu dis que je n’ai pas le bon caractère, à un moment donné, j’en ai un peu marre. »

« J’en ai vraiment assez. Qu’il fasse ce qu’il veut… », avant de s’interrompre prudemment. « Il a le droit de choisir qui il veut, mais qu’il le dise clairement. Pas besoin d’invoquer mon caractère, car je n’ai rien fait de mal pendant l’Euro, et depuis, je n’ai pas été sélectionné pendant deux ans. »

« Je commence à en avoir assez de ces conférences de presse à répétition », poursuit Veerman, qui précise qu’il n’est plus disposé à discuter avec le sélectionneur. « Non, il n’a plus besoin de m’appeler. »

« Je n’ai aucune idée d’où ça vient. Au club, tout le monde se pose aussi la question sans arrêt. Le kiné qui travaille aussi avec l’équipe nationale, Jerdy Schouten… Si quelque chose s’est passé. Non, je ne sais vraiment pas. S’il s’était passé quelque chose, je l’aurais dit. Mais je n’en ai vraiment aucune idée. »

« S’il ne veut pas me sélectionner en raison de mes qualités, ça me va très bien. Ça n’a aucune importance. Mais ne venez pas me dire : c’est à cause de son caractère. La Coupe du monde ne tourne pas du tout autour de moi : soit on est sélectionné, soit on ne l’est pas. »

« Je ne suis pas sélectionné », poursuit Veerman. « Bien sûr, chacun y va pour soi, avec les meilleures intentions pour son pays. C'est ce que j'aurais voulu aussi, mais ça ne se fera pas sous ce sélectionneur. Mais ce n'est pas grave. Je vais bien sûr regarder le match, j'ai tout simplement de bons rapports avec ces gars-là. Je vais certainement les soutenir. »