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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dans une déclaration sans équivoque, Yamal reconnaît la supériorité de Cristiano Ronaldo

Espagne vs Autriche
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Autriche
Coupe du monde
Portugal vs Croatie
Portugal
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L. Yamal
L. Messi
Espagne
Autriche
É.-U.
Portugal
Croatie
Canada
Argentine

Selon nos informations, Lamine ne compte pas s’éterniser au club.

Le jeune prodige espagnol Lamine Yamal a rapidement écarté l’hypothèse d’égaler ou de battre l’un des records les plus emblématiques de la Coupe du monde, détenu par la légende portugaise Cristiano Ronaldo, affirmant ne pas se voir disputer six éditions de l’épreuve.

Ces propos interviennent quelques jours après l’exploit historique de Ronaldo, devenu le premier footballeur à marquer dans six éditions différentes de la Coupe du monde.

Bien que son jeune âge en fasse l’un des rares joueurs capables d’égaler, voire de surpasser cette marque à l’avenir, l’Espagnol se montre réaliste quant à la durée de sa carrière.

Dans une déclaration reprise par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano sur son compte X, le jeune talent a coupé court aux spéculations : « Je ne me vois absolument pas disputer six éditions de la Coupe du monde, ni continuer à jouer jusqu’à mes quarante ans. »

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Ronaldo était entré dans l’histoire lors de la Coupe du monde 2026 après avoir marqué contre l’Ouzbékistan, devenant ainsi le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes de la Coupe du monde.

Rappelons que la légende argentine Lionel Messi a également pris part à six éditions, mais est resté muet lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

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