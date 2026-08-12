Un an seulement après son départ, le club cairote a rouvert ses portes à l'un de ses fils fidèles, dans une démarche qui traduit l'attachement du staff technique à l'expérience de joueurs capables de faire la différence lors des grands rendez-vous.

Al Ahly a annoncé ce mercredi soir le retour du milieu de terrain Akram Tawfik dans les rangs de l'équipe lors du mercato estival en cours, avec un contrat de trois saisons, dans le cadre d'un transfert libre.

Le club a précisé sur son site officiel qu'Essam Sarageldin, directeur du secteur des transferts, a finalisé l'ensemble des procédures financières et administratives liées à l'opération, en pleine coordination avec Wael Gomaa, directeur sportif.

Le recrutement de Tawfik par Al Ahly intervient après la résiliation à l'amiable de son contrat avec le club qatari d'Al-Shamal, qu'il avait rejoint durant l'été 2025 et avec lequel il a passé une seule saison avant de décider de rentrer à la maison.

Akram Tawfik devient ainsi la cinquième recrue d'Al Ahly lors de ce mercato, après Ali Mahmoud, Aktay Abdallah, Sofiane Bendebka et Moncef Bakrar.

Le géant rouge se prépare actuellement pour la nouvelle saison 2026-2027 à travers un stage fermé en Espagne, ponctué d'une confrontation attendue face au Barça lors du Trophée Joan Gamper, le 19 août.