Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Al Ahly v TP Mazembe - African Champions League SemifinalsGetty Images Sport

Traduit par

Dans un transfert libre : Al Ahly récupère son milieu de terrain combatif

Mercato
A. Tawfik
Al Ahly SC
Égypte

Akram Tawfik fait son retour

Un an seulement après son départ, le club cairote a rouvert ses portes à l'un de ses fils fidèles, dans une démarche qui traduit l'attachement du staff technique à l'expérience de joueurs capables de faire la différence lors des grands rendez-vous.

Al Ahly a annoncé ce mercredi soir le retour du milieu de terrain Akram Tawfik dans les rangs de l'équipe lors du mercato estival en cours, avec un contrat de trois saisons, dans le cadre d'un transfert libre.

Le club a précisé sur son site officiel qu'Essam Sarageldin, directeur du secteur des transferts, a finalisé l'ensemble des procédures financières et administratives liées à l'opération, en pleine coordination avec Wael Gomaa, directeur sportif.

Le recrutement de Tawfik par Al Ahly intervient après la résiliation à l'amiable de son contrat avec le club qatari d'Al-Shamal, qu'il avait rejoint durant l'été 2025 et avec lequel il a passé une seule saison avant de décider de rentrer à la maison.

Akram Tawfik devient ainsi la cinquième recrue d'Al Ahly lors de ce mercato, après Ali Mahmoud, Aktay Abdallah, Sofiane Bendebka et Moncef Bakrar.

Jeux d'amitié des clubs
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL

Le géant rouge se prépare actuellement pour la nouvelle saison 2026-2027 à travers un stage fermé en Espagne, ponctué d'une confrontation attendue face au Barça lors du Trophée Joan Gamper, le 19 août.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google