Le Français Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal, a déclenché la première crise au sein de l'équipe cette saison, lors de la confrontation face à Al-Faisaly en Roshn Saudi League.

Al-Hilal affrontait Al-Faisaly, tout juste promu en Roshn League, vendredi soir, au Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la première journée de la compétition.

À la 70e minute de jeu, l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, a décidé de faire sortir Karim Benzema du terrain, pour faire entrer à sa place l'attaquant ivoirien Mohamed Kader Meïté.

Le journaliste saoudien Nawaf Al-Oqail a affirmé que la décision d'Inzaghi avait provoqué la colère de Benzema, les séquences vidéo ayant montré le défenseur français en train de discuter cette décision avec l'un des adjoints de l'entraîneur italien.

La star française est toutefois revenue serrer la main d'Inzaghi et l'a enlacé après la fin du match, mettant rapidement fin à la crise, après avoir décroché la première victoire de la nouvelle saison.

C'est Benzema qui a ouvert le compteur des buts d'Al-Hilal cette nouvelle saison, en marquant le premier but dans les filets d'Al-Faisaly sur penalty.

Depuis son arrivée au « Zaïm » lors du dernier mercato hivernal, l'attaquant français a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire 10 buts et à en délivrer 5.