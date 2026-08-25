Dans un communiqué officiel : le Real Madrid présente sa nouvelle recrue

Le Real Madrid a présenté l'Ivoirien Diomandé comme nouveau joueur des rangs de l'équipe, le club clôturant ainsi les cérémonies de présentation de toutes les recrues conclues lors du mercato estival, le jeune attaquant devenant le dernier visage à rejoindre l'effectif de la Maison Blanche.

Le Real Madrid a détaillé, sur son site officiel, le déroulement de la cérémonie de présentation du joueur, confirmant que Florentino Pérez, le président du club, a accueilli Diomandé dans la salle de réunion, où le joueur a signé un contrat courant sur 7 saisons, le liant à l'équipe jusqu'au 30 juin 2033, avant de recevoir une maquette du stade Santiago-Bernabéu, une montre et un maillot floqué de son nom et du numéro 25, en présence du président d'honneur José Martínez Pirri.

Diomandé, âgé de 19 ans, a rejoint le Real Madrid en provenance de Leipzig dans le cadre d'un transfert d'un montant de 125 millions d'euros, susceptible de grimper jusqu'à 140 millions d'euros en fonction des bonus liés au niveau et aux performances du joueur, devenant ainsi le transfert le plus cher de l'histoire du club espagnol.

Le Real Madrid mise sur cette nouvelle recrue pour apporter un renfort de poids à sa ligne offensive, en pariant sur les qualités du jeune joueur ivoirien, devenu le dernier élément du nouveau projet de la Maison Blanche.

Avec l'arrivée de Diomandé, le Real Madrid clôt le chapitre de la présentation de ses nouvelles recrues cet été, après avoir bouclé la liste des nouveaux visages avec lesquels le club madrilène a choisi de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine.