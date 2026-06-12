Dans un communiqué officiel, la FIFA réagit à l’interdiction d’entrée au Canada imposée à Partii

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé ce vendredi que le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ne prendra pas part au match contre le Panama, prévu mercredi soir (heure locale) dans le cadre de la Coupe du monde, suite au rejet de sa demande de visa d’entrée au Canada.

Dans un communiqué transmis à l’agence Reuters, l’instance internationale a confirmé : « La FIFA confirme que le joueur Thomas Partey ne pourra pas se rendre, depuis le camp d'entraînement de la sélection ghanéenne à Boston aux États-Unis, au Canada pour disputer le premier match contre le Panama, le mercredi 17 juin, après que le gouvernement canadien a rejeté sa demande de visa. »

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L’instance mondiale a précisé : « La FIFA ne s’implique pas dans les procédures d’immigration des pays hôtes, notamment le traitement des demandes de visa. »

Selon le média britannique The Athletic, ce refus serait lié à des accusations de viol formulées à Londres contre le milieu de terrain.

L’ancien milieu d’Arsenal et de l’Atlético de Madrid manquera ainsi le match d’ouverture des Black Stars face au Panama, à Toronto.

Malgré cette absence, Partey (32 ans) pourra toutefois réintégrer les Black Stars pour les rencontres suivantes, programmées sur le sol américain.

Des accusations graves

Sa convocation avait provoqué une vive polémique, sept accusations de viol et une d’agression sexuelle ayant été formulées à son encontre à Londres entre 2020 et 2022.

Le milieu de terrain de Villarreal clame son innocence. Son procès est fixé à novembre 2023, mais il pourrait être reporté à 2027.

Le sélectionneur portugais du Ghana, Carlos Queiroz, a justifié la convocation de Partey en affirmant : « Ma réponse est simple et claire. En Angleterre, au Portugal et partout ailleurs, nous vivons dans un monde où, tant que le tribunal n’a pas rendu son verdict, la présomption d’innocence s’applique à l’accusé dans toutes les affaires portées devant les tribunaux. »

Le Ghana est logé dans le groupe 12 de la Coupe du monde 2026, en compagnie du Panama, de la Croatie et de l’Angleterre.



