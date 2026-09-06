L'Inter Milan a annoncé la prolongation du contrat de son jeune attaquant Francesco Pio Esposito jusqu'au 30 juin 2032, une décision qui reflète la grande confiance du club en le joueur, quelques jours avant le choc attendu face au Real Madrid pour le lancement du parcours de l'équipe en Ligue des champions.

Dans un bref communiqué officiel, l'Inter a révélé être parvenu à un accord pour prolonger le contrat d'Esposito, qui devait initialement expirer à la fin de la saison en cours. Le joueur âgé de 21 ans obtient ainsi un nouveau contrat portant sur 5 saisons supplémentaires, après s'être rapidement imposé comme l'un des éléments clés de l'effectif de l'équipe et de la sélection italienne.

Selon des médias italiens, le salaire du jeune attaquant devrait connaître une forte augmentation pour atteindre environ 2,7 millions d'euros par an, après que le joueur a suscité l'intérêt et reçu des offres de clubs anglais durant le mercato estival.

Esposito a été formé à l'académie de l'Inter avant de connaître deux expériences en prêt avec la Spezia en Serie B italienne entre 2023 et 2025, puis il a effectué ses débuts avec l'équipe première des Nerazzurri en juin 2025, lors de la rencontre face aux Japonais des Urawa Red Diamonds en Coupe du monde des clubs, quelques jours avant de fêter ses vingt ans.

Depuis ses débuts, Esposito a disputé 53 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 12 buts. Il a par ailleurs débuté les trois premiers matchs de l'Inter en Serie A cette saison et a ouvert son compteur avec un but face à Monza.

Le jeune attaquant bénéficie de la confiance de l'entraîneur Cristian Chivu, qui s'appuie actuellement davantage sur lui que sur Marcus Thuram, l'attaquant français ne s'étant pas totalement remis de la blessure au mollet contractée durant la Coupe du monde.

Sur le plan international, Esposito est devenu l'un des éléments de la sélection italienne depuis septembre 2025 et a réussi à inscrire 5 buts en 9 matchs, renforçant son statut de l'un des talents montants les plus en vue du football italien.

La prolongation du contrat d'Esposito intervient à un moment important pour l'Inter, qui cherche à assurer l'avenir de l'un de ses plus grands talents, avant un test européen de haut niveau face au Real Madrid.