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Dans sa quête d’un successeur à Maurice Steijn, Sparta s’oriente vers le Feyenoord

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Selon l’Algemeen Dagblad, René Hake serait le candidat idéal pour succéder à Maurice Steijn au poste d’entraîneur du Sparta Rotterdam. L’adjoint de Robin van Persie au Feyenoord se tient prêt à changer de crèmerie dès cet été.

Au Feyenoord, l’intérêt d’autres clubs pour Hake est connu depuis plusieurs mois. Said Bakkati, adjoint de Steijn à Sparta, serait d’ailleurs pressenti pour rejoindre le staff technique du club rotterdamois.

Arrivé l’an dernier comme adjoint de Van Persie, ce natif de Drenthe a précédemment occupé le poste d’entraîneur principal au FC Emmen, au FC Twente, au SC Cambuur, au FC Utrecht et au Go Ahead Eagles.

La saison dernière, il a brièvement été sous contrat avec Manchester United en tant qu’adjoint d’Erik ten Hag. Après le licenciement de son ami et collègue très apprécié, il a rapidement quitté Old Trafford.

Au Sparta, Hake pourrait retrouver le fauteuil de numéro un. Le club de La Haye cherche un nouveau mentor depuis que Paul Simonis a confirmé son indisponibilité pour succéder à Steijn.

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Outre Hake, Rogier Meijer demeure un candidat sérieux sur les tablettes du club rotterdamois. Il a dirigé le NEC pendant plusieurs saisons.

Dimanche, Sparta affronte Excelsior ; les Rotterdamois peuvent encore se qualifier pour les barrages menant à la Coupe d’Europe.

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