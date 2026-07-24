Dans les moments les plus sombres : Buffon refuse le projet de sauvetage de la sélection italienne

Gianluigi Buffon a porté un coup dur à la Fédération italienne de football, après avoir décidé de refuser une offre de retour au sein du staff technique de la sélection nationale, à un moment où la Squadra Azzurra traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire.

Le quotidien « La Gazzetta dello Sport » a révélé que Paolo Maldini, directeur technique de la Fédération italienne, a pris contact directement avec Buffon et lui a proposé un poste opérationnel dans le cadre du projet « Club Italia », l'entité chargée de superviser l'ensemble des sélections nationales.

Maldini misait sur la popularité de Buffon et son immense expérience, lui qui a le plus porté le maillot de l'Italie dans l'histoire et qui est le dernier gardien sacré champion du monde, en plus de sa profonde connaissance de la génération actuelle, pour mener la phase de reconstruction après la catastrophe de l'élimination au barrage qualificatif pour le Mondial face à la Bosnie-Herzégovine.

Buffon avait auparavant occupé le poste de coordinateur de la sélection italienne, avant de démissionner avec le sélectionneur Gennaro Gattuso et le président de la Fédération Gabriele Gravina, à la suite de l'échec de la qualification pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive en mars dernier.

Bien que la légende italienne ait étudié l'offre avec sérieux, il a informé Maldini que le moment n'était pas propice à un retour, préférant continuer à s'éloigner du football depuis son départ en avril dernier, et se consacrer à sa famille et poursuivre ses études en vue d'un futur dirigeant.