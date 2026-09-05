Le recrutement d'Anthony Gordon par le Barça a constitué la première opération majeure menée selon la nouvelle méthode de travail que le club souhaitait appliquer sur le marché des transferts : agir dans le plus grand silence et éviter toute fuite.

Toutes les parties ont respecté ce principe, car la moindre information révélée trop tôt était susceptible de compliquer une transaction gérée avec la plus grande confidentialité, selon le journal catalan « Sport ».

Les deux agents de Gordon, Will Salthouse et Adam Dugdale, l'ont bien compris, et ont considéré cette exigence de confidentialité comme la preuve du sérieux de l'intérêt du Barça pour le joueur.

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Le directeur sportif du Barça, Deco, avait pour sa part entamé ses démarches tôt. Le 21 avril, il s'était rendu à Londres pour étudier plusieurs options offensives, parmi lesquelles João Pedro et Gordon.

Jusque-là, l'objectif restait de préserver la plus grande discrétion. Et la réunion des agents de Gordon avec Deco, Bojan Krkić et Alejandro Echeverría à Barcelone, elle aussi menée dans le plus grand secret, était plus importante qu'il n'y paraissait alors.

Le pari de Deco

À ce moment-là, Gordon figurait publiquement dans une longue liste de candidats, et il était difficile d'imaginer que le Barça était prêt à débourser près de 80 millions d'euros pour l'enrôler. Mais l'évaluation interne de Deco était tout à fait différente.

Le directeur sportif était très admiratif du joueur anglais et voyait en lui plus qu'un simple ailier. Il était en effet convaincu de sa capacité à évoluer également comme véritable attaquant, et avait particulièrement remarqué ses déplacements en profondeur avec Newcastle, ainsi que sa capacité à attaquer les espaces.

Son recrutement n'était donc pas lié à un départ de Raphinha, comme certains l'ont cru. Et malgré l'arrivée de nombreuses offres et de nombreux noms au cours des semaines suivantes, Deco n'a pas changé de position, et Gordon est resté son option privilégiée.

Flick a donné son accord

Deco a soumis le nom de Gordon à l'entraîneur Hansi Flick lors de l'une de leurs réunions régulières, et après avoir étudié le joueur, le technicien a approuvé la transaction, avant de s'entretenir directement avec lui.

Cet échange a contribué à renforcer la conviction des deux parties dans le projet, tandis que Deco a lui aussi passé plusieurs appels au joueur, en plus d'un contact permanent avec Salthouse et Dugdale. C'est alors que l'opération a réellement commencé à avancer.

Le moment décisif est intervenu le 26 mai, lorsque Deco est retourné à Londres. Alors que tous les regards se portaient sur João Pedro, qui faisait déjà partie des options offensives du Barça, l'objectif principal du voyage de Deco était de boucler le dossier Gordon.

Le directeur sportif a tenu la réunion décisive avec Salthouse et Dugdale, et a réglé les derniers aspects de négociations qui s'étaient étalées sur plusieurs semaines, loin des projecteurs, pour rentrer à Barcelone avec le dossier bouclé.

D'un inconnu à une surprise

Quelques mois plus tard, Gordon est devenu l'une des principales surprises du début de saison. Pour une large frange des supporters du football espagnol, il représentait un nom inconnu, avant de s'adapter rapidement au Barça.

L'Anglais a démontré sa capacité à presser depuis l'aile, à créer des occasions et à marquer des buts. Il s'est en outre rapidement adapté aux exigences de Flick, commençant ainsi à confirmer le point de vue de Deco sur ses aptitudes et sa polyvalence.

C'est ainsi que l'histoire a débuté le 21 avril, lorsque Deco a agi discrètement à Londres, avant de se conclure le 26 mai lors de son retour dans la capitale anglaise, alors que l'attention était accaparée par le nom de João Pedro. Une opération menée dans le silence, avant que Gordon ne commence à faire du bruit sur le terrain.

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