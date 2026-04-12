Le Real Betis a partagé les points avec Osasuna (1-1) dimanche soir, lors de la 31^e journée de Liga.

La rencontre a été marquée par une touche marocaine, avec l’ouverture du score d’Abdel Samad El Zalzouli pour le Real Betis dès la 7^e minute.

Par respect pour son ancien club, le Marocain a refusé de célébrer son but avec les Andalous.

Les locaux ont égalisé par Antti Budimir, qui a transformé un penalty à la 40e minute.

Les Andalous, qui n’ont plus goûté à la victoire en Liga depuis le 15 février, restent donc sur une série de cinq matches sans succès.

Depuis sa victoire 2-1 contre Majorque, le club andalou a partagé les points avec le Rayo Vallecano, Séville, Celta Vigo et l’Espanyol, et s’est incliné face à Getafe et l’Athletic Bilbao.

Le Real Betis totalise désormais 46 points et occupe la cinquième place, tandis qu’Osasuna compte 39 unités et pointe à la neuvième position.

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