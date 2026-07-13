Danny Makkelie réagit, bouleversé, au décès de Rob Dieperink : « Le monde s'est complètement arrêté »

Danny Makkelie a rendu hommage à Rob Dieperink dans un message poignant publié sur LinkedIn. Lundi, la communauté arbitrale a appris le décès soudain de l’arbitre international de 38 ans.

« Ce matin, j’ai appris la nouvelle déchirante du décès soudain de mon ami, collègue et coéquipier Rob Dieperink », écrit Makkelie. « Le monde s’est alors complètement arrêté. »

« Plus rien d’autre ne semble avoir d’importance. Il y a peu, nous nous sommes encore parlé pendant la Coupe du monde, et aujourd’hui, il n’est plus là. C’est irréel et à peine concevable. »

« La tristesse, l’incrédulité et le désarroi prédominent. C’est dans ces moments-là que l’on se rend compte à quel point le football, et en fait tout dans la vie, est relatif. Beaucoup de choses qui nous préoccupent au quotidien perdent soudain toute leur importance. »

« Mes pensées vont avant tout à sa famille, à sa compagne, à ses amis et à tous ceux qui l’aimaient. Je leur souhaite d’avoir énormément de force en cette période incroyablement difficile. Repose en paix, Rob. Tu nous manqueras énormément. »

Makkelie a souvent travaillé avec Dieperink comme assistant vidéo (VAR), et les deux hommes devaient officier ensemble lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La FIFA a toutefois finalement décidé de ne pas l’emmener, après qu’il eut été mis en cause en mai pour avoir été interpellé à Londres, soupçonné d’agression sexuelle sur un mineur. Toutes les accusations portées contre Dieperink ont finalement été classées sans suite faute de preuves.