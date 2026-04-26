Danny Blind s’exprime sur un éventuel retour de Daley Blind à l’Ajax

Invité dimanche après-midi sur Ziggo Sport, Danny Blind a clarifié la possibilité d’un retour de son fils Daley à l’Ajax. La veille, Ronald de Boer affirmait déjà que le défenseur était partant pour revenir à Amsterdam.

Le défenseur, dont le contrat expire cet été, avait rejoint Gérone en 2023 et a depuis disputé 107 matchs sous les couleurs catalanes.

« Je sais que Blind souhaite vraiment rejoindre l’Ajax », a confié De Boer samedi, tout en reconnaissant que le défenseur risquait alors de devoir se contenter d’un rôle de remplaçant au sein de « son » club. « C’est assez compliqué, car Youri Baas y joue actuellement. »

Les signaux envoyés par Blind senior sont moins favorables à un retour à Amsterdam. « Gérone veut prolonger. Ils finiront donc bien par se manifester. » Toutefois, une prolongation de contrat dépend encore de plusieurs facteurs.

« Ils finiront bien par venir, mais ils ne sont même pas encore assurés de rester. Les écarts sont très serrés en Espagne. Si vous gagnez deux fois, vous êtes en lice pour une place européenne, mais si vous perdez deux fois, vous risquez d’être éliminés », a expliqué l’ancien commissaire de l’Ajax. « Mais je ne peux rien dire de plus à ce sujet. »

Sur le plan personnel, l’ancien international avoue qu’il serait ravi de voir son fils revenir : « En tant que père, j’aimerais bien, mais en tant que footballeur, je me sens très bien là-bas. Si Gérone se maintient, c’est très bien qu’il reste là-bas. Mais bon, il a 36 ans et ce n’est pas à moi de décider. »

Pour Danny Blind, l’idée d’arrêter n’est pas à l’ordre du jour pour son fils. « Il est en forme. Je ne vois pas un autre Daley Blind. Ce n’est pas qu’il soit devenu super rapide, mais il est tout simplement en super forme. » L’ancien international préfère toutefois ne pas se mêler de la décision finale : « C’est sa carrière. C’est à lui de prendre les décisions. »