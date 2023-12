Daniel Riolo sceptique pour le PSG en LDC

Daniel Riolo ne croit pas trop à une qualification du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Le PSG joue sa qualification aux 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund dans une semaine. Dans un contexte où les Parisiens n’ont remporté aucun match à l’extérieur en C1 cette saison, Daniel Riolo s’inquiète pour l’avenir du PSG dans la compétition reine des clubs.

Daniel Riolo pessimiste pour le PSG en Ligue des Champions

2e de son groupe, le PSG (7 pts) doit obligatoirement l’emporter contre le Borussia Dortmund pour être sûr de continuer l’aventure en Ligue des Champions. Même un nul face au BVB ne pourrait assurer une qualification du club francilien. Un match capital et décisif donc qui va déterminer la suite de la saison du PSG et comptera dans le bilan de Luis Enrique. Et justement, c’est le style de jeu de l’entraineur espagnol qui inquiète le plus Daniel Riolo. « Le PSG va jouer sa qualification sur ce match à Dortmund, c’est inquiétant et j’ai envie de dire qu’il faut se préparer à ce que cela tourne mal. Ça va être un match difficile et capital. Je suis inquiet car après quatre mois de compétition, il y a eu des choses positives au PSG sur l’idée de jeu que Luis Enrique veut mettre en place. Le problème, c’est qu’on ne le voit pas tout le temps. Et ce qui m’inquiète plus que la qualité des joueurs, c’est ce que fait l’entraîneur avec les surprises permanentes qu’il veut nous imposer », lance le chroniqueur sur les ondes de RMC.

L'article continue ci-dessous

Getty

Luis Enrique pourrait plomber le PSG, selon Riolo

Luis Enrique a l’habitude de faire tourner depuis de la saison et cela encore plus maintenant qu’il compte des blessés dans son effectif. Le technicien espagnol sera privé de Warren Zaïre-Emery, Marquinhos et probablement de Fabian Ruiz contre Dortmund. Selon Daniel Riolo, le turnover répétitif de l’ancien coach du Barça pourrait plomber le PSG face aux Allemands le 13 décembre prochain. « Je ne sais pas quelle équipe il va aligner à Dortmund, j’aimerais être à peu près sûr du onze qu’il va aligner. Car avec lui, c’est toujours très obscur. Pourquoi Vitinha n’est pas titulaire tout le temps ? On y va dans le brouillard, il y a plein de possibilités. On va sur un match capital avec beaucoup trop de questions et ça me fait peur. On est tous d’accord pour dire que l'on préfère Ramos en neuf, personne ne comprend pourquoi Vitinha n’est pas titulaire. Ces questions-là me font craindre le pire pour Dortmund », s’interroge Daniel Riolo