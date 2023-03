Daniel Riolo pointe les limites de l'OM avec la C1 dans un coin de sa tête

L'éditorialiste de l'After Foot considère que la défaite en Coupe de France montre les carences de l'OM au plus haut niveau.

A la surprise générale, l'Olympique de Marseille est tombé en quarts de finale de la Coupe de France face à Annecy. Une défaite difficile à encaisser et qui risque de laisser des traces pour la fin de saison de l'OM. Après la rencontre, Daniel Riolo a vidé son sac et était très déçu de la prestation de l'Olympique de Marseille et a vu des limites claires sur l'effectif actuel des Phocéens.

"Une semaine cauchemardesque"

"C'est pire qu'une semaine pourrie pour l'OM, c'est un cauchemar et tu perds quasiment tout. Ce n'est pas que le titre est perdu, mais le peu d'espoir c'est complètement écroulé. Derrière, il y avait beaucoup plus d'espoirs de remporter la Coupe de France, un titre quand même que l'OM attend depuis longtemps, 1989. Et là, ils font un match lamentable", a analysé la voix de l'After Foot.

"Un match lamentable dans l'approche. On sent très vite que ça peut mal se passer. L'approche mentale n'est pas bonne, il y a de la suffisance, les ingrédients qu'ils mettent d'habitude dans les matches n'était pas là, on sent qu'ils ont perdu du jus et ont pris un coup derrière la tête dimanche. Il y a eu une rotation, sans vraiment en avoir une de Tudor. Il aurait sans doute fallu en avoir plus, parce qu'il y a des joueurs cramés", a ajouté Daniel Riolo.

"L'OM a besoin de lourd pour la C1"

"Oui, il faudra féliciter Annecy ensuite, bien sûr que c'est génial, mais c'est une équipe faible. L'OM s'est mis dedans tout seul, en abordant le match à l'envers. L'Olympique de Marseille est 100% coupable. Je n'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont fait, ça ne leur ressemble pas. Les supporters viennent en nombre...Je serai le public marseillais je ne serai pas content. Ils n'ont pas insulté le foot, mais pas loin", a poursuivi l'éditorialiste de l'After Foot.

Daniel Riolo considère que l'OM n'est pas armé pour l'Europe : "Il y a peut-être un besoin de sang frais à l'Olympique de Marseille. Ils commencent peut-être à être usés, alors encore une fois le calendrier va s'amenuiser bientôt. Alexis Sanchez fait partie des meilleurs joueurs de notre championnat, après si tu me dis l'OM va encore se représenter en coupe d'Europe ou en Ligue des champions avec cette équipe...".

"Non, il faudra que ce soit plus lourd. Leur générosité, tout ce qu'ils font de bien et qu'on a admiré depuis le début de la saison, parce que rien n'est effacé de ce qu'ils nous proposent, probablement que ce ne sera pas suffisant pour la Ligue des champions. C'est même certain", a conclu Daniel Riolo. Sans même avoir à écouter ce message, Pablo Longoria a certainement dû réaliser qu'il avait encore du pain sur la planche pour amener l'OM là ou il souhaite l'emmener.