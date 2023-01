Daniel Riolo fracasse le PSG !

Le PSG s'est imposé ce mercredi soir face à Angers, mais comme souvent, le club de la capitale a ronronné et n'a pas séduit.

Le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel ce mercredi soir en s'imposant au Parc des Princes face à Angers grâce à des buts d'Hugo Ekitike et Lionel Messi, mais encore une fois le club de la capitale n'a que mis trop peu de rythme dans la rencontre et s'est fait peur en étant proche de concéder l'égalisation à l'heure de jeu. Après la rencontre au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a fait part de toute sa frustration concernant la prestation du PSG.

"La pauvreté dans le jeu..."

"Tu veux qu'on commence par parler de ce match très médiocre ? Oui, ils sont champion d'automne, mais bon. Ce soir, il y a une petite variante avec Christophe Galtier à nous mettre trois défenseurs, comme au début de saison, mais on savait qu'au milieu de terrain c'est pauvre quand on joue dans ce système-là. Bon pour moi c'est pauvre tout le temps", a lancé Daniel Riolo.

"La on a revu la pauvreté au milieu de terrain. Je pense que c'est trop gros pour être vrai que Fabian Ruiz ne touche pas un ballon, tous les mecs qui viennent dans cette équipe dans les premières semaines, la première année jouent avec le feu au pied. Il a fait un bon match ou deux bons matches et depuis il est retombé, il fait tout à l'envers. Vitinha court beaucoup mais n'apporte pas grand chose", a ajouté l'éditorialiste RMC.

"Messi et Neymar, c'est un sketch"

"Ce qui me choque c'est de voir l'équipe d'Angers qui a huit points au classement, qui sert de paillasson à tout le monde et vers l'heure de jeu tu te demandes s'ils ne vont pas égaliser au Parc des Princes. Un soupçon de talent en plus et ça fait 1-1. C'est dramatique. Il y a de la pauvreté dans le jeu, mais aussi dans les attitudes", a conclu Daniel Riolo.

Le consultant RMC a fracassé le comportement de Messi et Neymar : "Le sketch, chaque corner, chaque coup-franc, Messi vient, Neymar vient, et on discute la main devant la bouche, tu veux faire quoi, c'est toi ou c'est moi qui tire... Comme c'est un corner on va se le jouer à deux, le coup franc... C'est grotesque. Ils sont ridicules. C'est ridicule, quelle image ça envoi ! Et Neymar il se roule dans la boue du ridicule en permanence, à peine tu le touches, il tombe par terre.. les roulades. Il est mauvais".

"Messi ne fait pas un bon match, mais bon de toute façon maintenant il est sur le tout du monde à vie, donc on ne peut plus rien dire sur lui. Même les coup-franc du côté de Neymar c'est lui qui va les tirer. On se rend compte du ridicule, ils viennent ils discutent et je prends le ballon et je le replace. C'est un coup franc pour Neymar il est de son côté, mais Neymar n'a plus le droit de rien faire. Il n'y a rien de cohérent", a conclu Daniel Riolo.