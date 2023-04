Daniel Riolo fracasse l'Olympique Lyonnais et Rayan Cherki

La prestation de l'ailier de l'Olympique Lyonnais durant la défaite face au FC Nantes n'a guère convaincu Daniel Riolo.

L'Olympique Lyonnais a raté le coche. Avec son élimination en Coupe de France, Lyon semble désormais condamné à devoir vivre une nouvelle saison sans Coupe d'Europe. La faute à un manque d'inspiration et de cohérence dans le jeu face à Nantes. Dans l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo n'a pas épargné l'Olympique Lyonnais et considère que le symbole de la faillite lyonnaise n'est autre que son grand espoir, Rayan Cherki, sur lequel il doute fortement.

"Cherki, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire"

"Depuis deux mois maintenant, tout le pouvoir offensif est dans les pieds de Rayan Cherki. Rayan Cherki, il progressera peut-être dans sa vie, je n'en sais rien. On va me sortir la carte jeune en me disant de lui laisser le temps. Ok, c'est vrai. Toujours est-il que là, quand je le vois là je ne peux pas. Pour moi c'est tout ce qu'il ne faut pas faire", a analysé Daniel Riolo.

"C'est un QI foot ultra limité. Moi quand je vois que le clan Mbappé est peut-être en train de lui faire sa carrière, je pense qu'ils vont l'envoyer dans le mur. Je pense qu'ils vont envoyer ce joueur dans le mur. Le clan Mbappé est à la baguette pour gérer la carrière de ce joueur. Je ne sais pas ce qu'ils lui trouvent ni de quelle façon ils pensent qu'ils vont lui mettre du plomb dans la tête. Ce qu'il lui manque c'est la tête", a ajouté l'éditorialiste de RMC.

" C'est une bouillie de football ce que propose Cherki"

"Il n'a pas de tête. Les pieds il les a mais quand les pieds ne sont pas commandés par la tête cela donne une action de classe une fois de temps en temps et le reste ce n'est que du brouillon, ce n'est que de la bouillie. C'est une bouillie de football ce que propose Cherki. Mais, encore une fois, ce n'est pas lui le fautif. Le problème c'est que l'on en ait fait le leader offensif de cette équipe. Limite on a plus compté sur lui que su

r Lacazette. C'est terrible", a conclu Daniel Riolo.

Le problème c'est que l'on ne sait pas vraiment par quel bout prendre l'analyse quand on veut parler des Lyonnais. Sur le match il ne se passe rien dans le jeu des Lyonnais donc oui c'est de la faute de Blanc qui n'a pas réussi à mettre une seule tactique en place pour que l'on comprenne comment joue l'équipe. Cela jouait mieux sous Peter Bosz".

La voix de l'After Foot considère que cette élimination scellant une nouvelle saison ratée est la conséquence des nombreux mauvais choix lyonnais ces dernières années : "

"C'est Lyon, c'est censé être le deuxième club de France en terme de moyens financiers avec la taille du stade et la taille du projet. Mais tu te retrouves avec une moitié de gamins qui jouent dans l'équipe. Et ça, ce n'est pas normal. Tu as des recrues, ce sont des joueurs que l'on ne connait même pas comme le petit Jeff (Jeffinho) et l'autre dont le nom m'échappe (Amin Sarr). Si son nom m'échappe, c'est qu'il n'a pas marqué les esprits", a conclu Daniel Riolo.