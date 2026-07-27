Dani Olmo : une sélection arabe m'a surpris, et voici mon objectif avec le Barça

L'Espagnol Dani Olmo, star du Barça et de la sélection espagnole, a dévoilé les sélections qui ont le plus retenu son attention lors de la Coupe du monde 2026, soulignant que l'équipe d'Égypte a figuré parmi les surprises qui l'ont impressionné durant le tournoi, dont « la Roja » a été sacrée championne après sa victoire face à l'Argentine en finale.

Olmo a déclaré dans un entretien exclusif avec le journal espagnol « Diari de Terrassa » : « L'équipe du Cap-Vert a été la grande surprise, mais l'Égypte et le Paraguay m'ont également surpris. La Norvège m'a aussi beaucoup plu. »

L'Égypte a quitté le Mondial de justesse après sa défaite 3-2 face à l'Argentine en huitièmes de finale.

La sélection espagnole a réussi à décrocher la Coupe du monde au terme d'un parcours exceptionnel, qu'elle a bouclé sans subir la moindre défaite, n'encaissant qu'un seul but tout au long du tournoi. Olmo a assuré que le secret de cette réussite résidait dans la force du collectif et dans la priorité donnée à l'intérêt commun sur toute considération individuelle.

Le joueur espagnol a ajouté : « Le groupe et le travail collectif priment sur tout, et au niveau des grandes sélections, les écarts sont extrêmement réduits. C'est pourquoi le fait que la sélection se transforme en une véritable famille, composée des joueurs, du staff technique et de l'ensemble du personnel, fait la différence. »

Olmo a affirmé que remporter la Coupe du monde était un rêve devenu réalité, insistant sur le fait que les joueurs espagnols ne se sont pas contentés de croire en leur capacité à être sacrés, mais qu'ils étaient réellement convaincus de posséder les moyens nécessaires pour atteindre leur objectif.

Après avoir décroché la Coupe du monde, en plus du Championnat d'Europe et de la Ligue des nations avec sa sélection au cours des trois dernières années, Olmo aspire à continuer de glaner des titres avec son club, le Barça.

Au sujet de ses objectifs avec la formation catalane, il a déclaré : « L'objectif reste le même à chaque saison : tout gagner avec le Barça et avec la sélection. »

Olmo a également évoqué la concurrence au sein du Barça, assurant que les nouvelles recrues renforceront l'équipe : « La concurrence rend toujours le groupe meilleur. »

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