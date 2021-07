Dani Ceballos : "Je veux triompher à Madrid"

Après deux prêts consécutifs à Arsenal, Dani Ceballos est de retour au Real Madrid cet été. Cette fois, avec la ferme intention de s'y imposer.

Malgré deux prêts consécutifs à Arsenal, Dani Ceballos est de retour au Real Madrid cet été. Une fois de plus. Constamment dans l'incertitude par rapport à son avenir personnel, le milieu de terrain espagnol est lassé de cette situation. Désormais âgé de 24 ans, il est temps pour lui d'être définitivement fixé, et il fait de Madrid sa priorité.

"Je suis bien mieux préparé, bien plus mature"

En effet, le départ de Zinédine Zidane, remplacé par Carlo Ancelotti sur le banc de la Maison Blanche a redistribué certaines cartes. Résultat des courses, Dani Ceballos se félicite de ce retour dans la capitale espagnole, où il entend faire ses preuves. "Depuis mon départ, beaucoup de choses ont changé. Je suis bien mieux préparé, bien plus mature, et j'ai beaucoup d'ambition pour le montrer. Je veux triompher à Madrid", a prévenu le milieu de terrain offensif, particulièrement ambitieux, dans les colonnes d'AS.

"Maintenant, j'ai deux ans de contrat devant moi. Il faut que je parle au coach Ancelotti et, en fonction de la discussion, je déciderai de mon avenir", a ensuite déclaré celui qui se prépare actuellement à disputer les Jeux Olympiques avec l'Espagne, avant de retrouver ses partenaires madrilènes et d'être fixé pour son avenir.

Fin mai, Dani Ceballos avait été on ne peut plus clair, où Madrid lui offre un temps de jeu conséquent, ou il lui permet d'être vendu. En d'autres mots, plus le temps pour les prêts intempestifs. "Je ne voudrais pas repartir en prêt dans un autre club. Avec l'expérience des deux dernières années, je suis un joueur qui a besoin de se sentir important, j'aimerais commencer dès le début l'année prochaine et me sentir important, mais en m'installant (...) mes attentes sont claires : m'installer dans un club, me sentir important et profiter du football", avait-il martelé. Le départ de Zinédine Zidane sera-t-il une aubaine pour lui ? Réponse dans les prochaines semaines...!