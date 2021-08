Dani Alves répond à Messi pour son record de trophées

Lionel Messi a affirmé vouloir dépasser Dani Alves au sommet du classement des joueurs les plus titrés de l'histoire du football.

Dani Alves a dit à Lionel Messi "tu peux me surpasser quand tu veux" après avoir appris que son ancien coéquipier du FC Barcelone visait son record de trophées.

Le sextuple Ballon d'Or a fait des adieux émouvants au Camp Nou après n'avoir pas réussi à décrocher un nouveau contrat. L'Argentin devrait désormais rejoindre le Paris Saint-Germain.

Alves a suivi un parcours similaire au cours de sa remarquable carrière, avec un passage à la Juventus entre le Barça et le PSG, et l'emblématique défenseur latéral est toujours en forme à 38 ans.

Messi a déclaré aux journalistes : "Je veux finir mes dernières années en jouant pour des titres. Je félicite Dani Alves, qui a remporté la médaille [d'or] olympique et je le préviens que je vais me battre pour le rattraper et le dépasser. C'est ma mentalité."

Alves a répondu sur Instagram en disant : "Le plus grand de tous les temps, tu peux me dépasser quand tu veux, ce sera une passe décisive de plus pour toi.

"Après ma petite amie, [tu es] mon meilleur partenaire. Merci pour tout ce que tu nous as donné, merci d'avoir partagé tant de choses et merci de m'avoir permis de faire partie de ton histoire.

"Quel honneur de pouvoir accompagner de près ton évolution et merci à Sylvinho de nous avoir mis en relation. Don Leo Messi, continuez à écrire l'histoire là où vous voulez aller. Il y aura toujours un [gars] fou à votre service pour tous les moments, surtout les moins bons !"

Alves a été le capitaine de l'équipe du Brésil qui a remporté la médaille d'or à Tokyo 2020. Ce succès est le 43e de sa brillante carrière.

Ce palmarès fait de lui le joueur le plus décoré de tous les temps, personne n'étant à la portée d'un homme qui est maintenant de retour dans son pays natal, à Sao Paulo. Alves a connu le succès partout où il est passé, avec de grands honneurs en club et d'autres sur la scène internationale.

Son palmarès comprend six titres de Liga, trois Ligues des champions, deux Europa League, trois Coupes du monde des clubs, un titre de Serie A, la coupe d'Italie, deux Ligue 1, deux Copa America et une médaille d'or olympique.

Messi, le grand joueur du Barça, est l'adversaire le plus proche d'Alves en ce qui concerne le nombre de médailles remportées. Il a également enrichi sa collection en 2021, avec un septième triomphe en Coupe du Roi avec les Blaugrana, suivi d'une mémorable victoire en Copa America avec l'Argentine - son premier prix international senior.

Messi est également champion olympique, depuis 2008, et son tableau d'honneur compte désormais 38 sacres. La grande majorité de ces succès ont été remportés avec le Barça, où il a remporté 10 titres de Liga, quatre Ligues des champions et trois Coupes du monde des clubs, entre autres.