Dani Alves, nouveau rebondissement

L'ancien joueur emblématique du FC Barcelone et du FC Séville, Dani Alves, est sur le point de modifier son témoignage pour la quatrième fois

Alves sera jugé le 5 février pour viol présumé, à la suite d'un incident survenu dans une boîte de nuit de Barcelone le 30 décembre 2022. Il a été arrêté un peu plus de trois semaines plus tard, après que le Brésilien se soit rendu à la police.

Alves a passé les 12 derniers mois en détention, considéré comme un risque de fuite avant le procès. Au cours de cette période, Alves a donné différentes versions des faits, allant du fait qu'il n'avait jamais vu la victime auparavant au fait que les rapports sexuels étaient consensuels.

Relevo rapporte aujourd'hui qu'Alves témoignera qu'il était trop ivre pour savoir ce qu'il faisait à ce moment-là - l'implication serait qu'il ouvrirait la porte à une condamnation pour culpabilité, et leur stratégie juridique serait de demander une réduction de la peine. Actuellement, l'accusation réclame 9 ans de prison, tandis que la victime demande 12 ans de prison et 150 000 euros de dommages et intérêts.