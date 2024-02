Dani Alves en prison et fauché

L'ancien défenseur du FC Barcelone, du FC Séville et du Brésil, Dani Alves, s'est présenté au tribunal aujourd'hui pour le premier jour de son procès.

Le défenseur de 40 ans est accusé de viol et a passé l'année dernière en prison dans l'attente de son procès, en détention préventive pour risque de fuite. Comme le rapporte MD, Alves témoignera en dernier dans l'affaire avec 28 témoins, dont sa femme Joana Sanz, qui s'est séparée de lui après l'éclatement du scandale. L'avocat d'Alves a affirmé que son client avait un solde bancaire négatif de 20k€, et un embargo légal sur 50k€ d'actifs, bien que Marca rapporte que sa fortune s'élève à environ 55 millions d'euros.

La défense a également affirmé qu'Alves n'avait pas eu droit à un procès juste et équitable. Premièrement, cette affirmation se fonde sur le fait qu'Alves n'a pas subi de test sanguin pour l'alcool et d'autres drogues, ce qui aurait pu être considéré comme une circonstance atténuante et permettre de réduire la peine.

Un procès injuste ?

Deuxièmement, la défense a affirmé que le procès public via les médias avait été injuste et inégal, faisant d'Alves un violeur agressif sans rapporter tous les faits. Il a également été affirmé qu'Alves n'avait donné que deux témoignages sur les événements de la nuit de l'incident, au lieu des cinq rapportés publiquement.

L'accusation s'est moquée des allégations selon lesquelles Alves avait des problèmes d'argent et a défendu le fait que la seule personnalité publique impliquée était Alves, qui s'était vu accorder tous les mêmes droits que n'importe quelle autre personne. Quoi qu'il en soit, le juge a rejeté la demande de report et d'annulation du procès. Si Alves est reconnu coupable de viol, il encourt une peine de 9 à 12 ans de prison et devra verser une indemnité de 150 000 euros à la victime.