Dani Alves compare Pedri... à Xavi

Le FC Barcelone affronte le Real Madrid dans El Clasico dimanche soir au Santiago Bernabeu, mais quelques jours avant le choc, Dani Alves a discuté avec le journaliste d'ESPN Martin Ainstein le l pour parler football.

Ils ont abordé de nombreux sujets, notamment le fait que le Brésilien a trouvé Pedri, 19 ans, impressionnant. Le garçon des îles Canaries est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et a marqué hier soir un but absolument époustouflant contre Galatasaray en Europa League.

L'article continue ci-dessous

On a demandé à Alves lequel de ses nouveaux collègues l'a le plus impressionné depuis son retour. "Celui qui m'a le plus surpris est Pedri", a-t-il répondu. "Il est intelligent et il me rappelle [Xavi Hernandez]. Il parvient à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir et à exécuter des choses que les autres ne peuvent pas voir."

Pedri est l'un des hommes clés de l'équipe barcelonaise new-look de Xavi, une équipe qui est très largement sur une trajectoire ascendante. Les Blaugrana peuvent se réjouir d'un quart de finale d'Europa League contre l'Eintracht Francfort et respirent dans le cou de Séville, deuxième en Liga, avec cinq points de retard et un match en moins.