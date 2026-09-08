L'Agence météorologique catalane a émis une alerte de danger — de niveau 4 sur 6 — concernant l'intensité des précipitations dans les régions du « Baix Llobregat » et du « Barcelonès » demain, mercredi matin.

Le Barça entame son parcours en Ligue des champions demain, mercredi, face à Feyenoord au Camp Nou, lors de la première journée de la première phase de la compétition continentale.

Le journal « Sport » a indiqué que le match européen du Barça prévu mercredi sera affecté par les conditions météorologiques, en raison des fortes pluies attendues durant la matinée.

Les prévisions font état de pluies abondantes pouvant dépasser 90 litres par mètre carré en l'espace de trois heures, accompagnées d'orages et d'une probabilité de phénomènes météorologiques violents. Le pic de danger est concentré entre 8h00 et 14h00, même si la situation météorologique pourrait perdurer pendant la majeure partie de la journée.

L'équipe « Juvenil A » (les jeunes du Barça), dirigée par l'entraîneur Pol Planas, sera la première des équipes « blaugrana » à affronter la tempête : la formation catalane reçoit son homologue Feyenoord (moins de 19 ans) mercredi à 12h00 précises sur le terrain « Johan Cruyff », dans un match qui représente la première apparition des deux équipes en Ligue de la jeunesse de l'UEFA.

Le terrain — situé dans la région de « Sant Joan Despí » — se trouve dans la zone géographique couverte par l'alerte météorologique. Le match coïncide presque avec la période de pic de danger, ce qui signifie que l'évolution des conditions météorologiques sera au centre de l'attention, aussi bien dans les heures précédant la rencontre que pendant le match lui-même.

La situation sera en revanche différente pour l'équipe première : le Barça se prépare à affronter Feyenoord à 18h45 heure espagnole, un horaire pour lequel — selon les prévisions actuelles — le pic de la situation météorologique devrait être passé et les conditions nettement améliorées.

En principe, il n'est pas prévu que le match soit affecté négativement par la pluie, mais la question la plus notable concerne l'état de la pelouse après les fortes précipitations : la pelouse du « Spotify Camp Nou » subira un test difficile, les importantes quantités d'eau accumulées en peu de temps mettant à l'épreuve le système de drainage du stade. Le personnel de terrain disposera de quelques heures pour traiter la pelouse et la préparer dans les meilleures conditions possibles avant le coup d'envoi.

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