Danemark : l'émotion d'Eriksen, buteur pour son retour

Christian Eriksen s'est dit fier d'avoir montré qu'il peut encore être compétitif à un haut niveau malgré son arrêt cardiaque l'été dernier à l'Euro 2020 qui l'a mis sur la touche pendant une longue période. Eriksen a fait son retour avec le Danemark samedi, marquant moins de deux minutes après son entrée en jeu et se créant de nombreuses autres occasions.

"Émouvant de revenir dans l'équipe nationale"

Il a indiqué qu'il se sentait bien de retour parmi ses coéquipiers internationaux et qu'il était prêt à aider lors de la Coupe du monde 2022. "J'étais heureux de montrer que je peux encore jouer", a déclaré Eriksen à la télévision néerlandaise. "J'ai l'impression de n'avoir jamais été éloigné de l'équipe. C'était un peu émouvant de revenir dans l'équipe nationale, mais je n'ai pratiquement manqué aucun match au cours des 10 dernières années", a-t-il souligné.

Il a ajouté à Sky Sports : "Je me suis senti très bien accueilli [par les supporters néerlandais]. Je suis venu ici avant [à l'Ajax] pendant de nombreuses années, donc bien sûr ils me connaissent, mais c'était un accueil très chaleureux, c'est sûr. J'étais heureux que le ballon me parvienne et, bien sûr, c'était une belle finition. Commencer mon retour dans le football international de cette façon était parfait. J'ai hâte de jouer à la Coupe du monde au Qatar, mais il y a beaucoup de matchs entre les deux et je suis concentré sur eux".

Prochain match le 29 mars

Le retour d'Eriksen est l'une des histoires les plus réjouissantes du football mondial, et son apparition avec le Danemark a marqué une étape importante dans son parcours. Le Danemark jouera contre la Serbie le 29 mars. Une nouvelle occasion de briller ?