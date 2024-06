Danemark - Angleterre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après avoir dominé difficilement la Serbie, l’Angleterre va chercher à monter en puissance contre le Danemark.

L’Angleterre a démarré du bon pied son parcours à l’Euro. Opposée à la Serbie, elle s’est imposée 1-0 grâce à un but de son génie Jude Bellingham. Mais, dans le contenu, ce ne fut pas totalement convaincant. Et c’est avec l’idée de se rassurer dans le jeu que les Three Lions vont croiser le fer avec le Danemark.

Dans ce remake de la demi-finale du dernier Euro, la bande à Southgate part favorite. Sur le papier, elle dispose de beaucoup plus de qualité que la sélection scandinave. Néanmoins, les représentants du Perfide Albion ne sont pas en position de prendre leurs opposants de haut. Face aux Serbes cela leur a failli couter cher de jouer avec une certaine nonchalance pendant toute une période. Un deuxième succès et les Anglais seront certains de voir le second tour de l’épreuve.

L’Angleterre doit se méfier

Côté danois, on aborde ce match avec une certaine inquiétude. La sélection de Hjulmand a laissé filer des points lors de son premier match contre la Slovénie. Alors qu’elle a longtemps mené au score, elle s’est fait rejoindre sur la fin à la suite d’un but inscrit d’en dehors de la surface. Les Nordiques sont beaucoup moins solides qu’il y a trois ans. Leur campagne de qualification bringuebalante en est une autre preuve.

Sur un match, tout reste possible cela dit. Le Danemark peut aussi se dire qu’à chaque fois qu’il a affronté l’Angleterre à l’Euro, il a au moins atteint le dernier carré. L’histoire pourrait se répéter encore cette fois-ci. Pour cela, il faudrait quand même élever le niveau de jeu par rapport à ce qui a été proposé lors de la sortie initiale.

Horaire et lieu du match

Jeudi 20 Juin, 2024

2e journée du Groupe C de l’Euro

Angleterre – Danemark

Stade : Deutsche Bank Park (Francfort)

A 18h, heure française

Les compos probables du match Angleterre - Danemark

Danemark : Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund

Angleterre : Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Sur quelle chaine suivre le match Angleterre - Danemark

La rencontre entre le Danemark et l’Angleterre sera à suivre ce jeudi à partir de 18h sur la chaine beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.