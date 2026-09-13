Tottenham connaît un début de saison offensif compliqué, puisqu'il a échoué à marquer le moindre but lors de ses quatre premiers matches de Premier League cette saison, malgré une dépense d'environ 320 millions de livres sterling sur le marché des transferts estival.

Selon le quotidien britannique « Daily Mail », l'attaquant égyptien Omar Marmoush apparaît comme l'une des options les plus adaptées pour mettre fin à ce début stérile, compte tenu de la manière dont l'entraîneur Roberto De Zerbi souhaite jouer avec Tottenham, qui repose sur la fluidité des positions et la capacité de l'attaquant à décrocher dans des zones plus profondes en entraînant le défenseur avec lui, avant d'attaquer les espaces en coopération avec l'ailier ou le milieu offensif.

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De Zerbi a utilisé Marmoush au poste d'ailier gauche face à Everton, après l'avoir aligné comme attaquant face à Nottingham Forest, mais les déplacements du joueur le rendent davantage adapté au rôle d'attaquant dans le système de l'entraîneur italien, selon le quotidien britannique.

En effet, Marmoush est capable de se déplacer loin de la ligne offensive, de participer à la construction du jeu, puis de revenir dans la surface de réparation pour exploiter les espaces, autant de rôles qui correspondent à sa mobilité et à sa capacité à évoluer à plusieurs postes.

Marmoush possède par ailleurs un bon bilan dans la conclusion des attaques, après avoir prouvé durant sa période en Allemagne qu'il était capable de marquer et de créer le danger depuis différentes positions. Son expérience avec Manchester City n'a pas été la preuve d'un déclin de son efficacité devant le but, ses chances d'inscrire de gros chiffres ayant été affectées par la présence d'Erling Haaland, qui monopolise le poste d'attaquant lors de nombreux matches.

Les difficultés de Solanke

Le rapport estime que l'ancien joueur de City semble plus à l'aise que Dominic Solanke lorsqu'on lui demande de descendre dans des zones plus profondes selon la vision de De Zerbi. Solanke connaît de son côté un net recul, puisqu'il n'a plus marqué en Premier League depuis mars dernier, et il s'est montré terne face à Everton, se contentant de 19 ballons touchés, sans aucun tir cadré.

L'effectif actuel de Tottenham offre à De Zerbi l'occasion d'essayer Marmoush à un poste plus avancé, d'autant qu'il dispose d'un grand nombre d'ailiers et de joueurs capables d'occuper les deux côtés, parmi lesquels Savinho, qui a débuté face à Everton sur le côté droit. Par conséquent, faire évoluer Marmoush au poste d'attaquant n'imposera pas nécessairement un changement radical dans la configuration de l'équipe.

La crise de Tottenham ne se limite pas à l'absence de la dernière touche, car l'équipe a créé très peu d'occasions. Savinho et Matheus Fernandes n'ont pas non plus apporté le tranchant requis dans le dernier tiers, tandis que Mathys Tel fait face à un problème différent, après que De Zerbi a souligné sa tendance à raisonner davantage comme un meneur de jeu que comme un attaquant.

Alors que De Zerbi estime que son équipe aura besoin de temps pour s'adapter, l'incapacité persistante à marquer place davantage de pression sur lui. Le prochain match face à Aston Villa, en Premier League, pourrait représenter pour Marmoush l'occasion d'obtenir un rôle plus avancé.

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