Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Daan RotsVERSUZ
Jeroen van Poppel

Traduit par

Daan Rots : « J’entends par des intermédiaires qu’il aimerait aller à l’Ajax »

Ajax
Twente
N. Lang
D. Rots

Daan Rots a reçu des signaux indiquant que Noa Lang est ouvert à un retour à l’Ajax. L’attaquant du FC Twente raconte dans le podcast football VERSUZ qu’il a entendu par son entourage que Lang verrait d’un bon œil un transfert à Amsterdam.

L’Ajax pense à Lang comme possible successeur de Mika Godts. L’ailier belge suscite un vif intérêt du Paris Saint-Germain et pourrait, selon de précédentes informations, partir pour un montant d’environ soixante millions d’euros.

Dans VERSUZ, on demande à Rots son avis sur la possible arrivée de Lang à l’Ajax, et il a alors livré une information surprenante. « Ils veulent quand même Noa Lang ? », commence l’ailier du FC Twente.

Rots explique ensuite ce qu’il a lui-même appris. « J’ai entendu dire, par des intermédiaires, que Noa Lang en a aussi très envie. C’est ce que j’ai entendu », affirme l’attaquant.

Rots souligne ensuite une nouvelle fois que Lang n’exclut pas d’emblée un retour à Amsterdam. « J’entends dire qu’il est ouvert à l’Ajax. Mais c’est aussi son club, non ? », dit-il.

Eredivisie
Zwolle crest
Zwolle
ZWO
Ajax crest
Ajax
AJX
Eredivisie
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
Twente crest
Twente
TWE

Un transfert de Lang semble possible, puisqu’il peut quitter Naples. L’attaquant néerlandais n’a, selon de précédentes informations, plus d’avenir au sein du club italien et pourrait partir pour environ 25 millions d’euros.



Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google