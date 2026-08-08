Daan Rots a reçu des signaux indiquant que Noa Lang est ouvert à un retour à l’Ajax. L’attaquant du FC Twente raconte dans le podcast football VERSUZ qu’il a entendu par son entourage que Lang verrait d’un bon œil un transfert à Amsterdam.

L’Ajax pense à Lang comme possible successeur de Mika Godts. L’ailier belge suscite un vif intérêt du Paris Saint-Germain et pourrait, selon de précédentes informations, partir pour un montant d’environ soixante millions d’euros.

Dans VERSUZ, on demande à Rots son avis sur la possible arrivée de Lang à l’Ajax, et il a alors livré une information surprenante. « Ils veulent quand même Noa Lang ? », commence l’ailier du FC Twente.

Rots explique ensuite ce qu’il a lui-même appris. « J’ai entendu dire, par des intermédiaires, que Noa Lang en a aussi très envie. C’est ce que j’ai entendu », affirme l’attaquant.

Rots souligne ensuite une nouvelle fois que Lang n’exclut pas d’emblée un retour à Amsterdam. « J’entends dire qu’il est ouvert à l’Ajax. Mais c’est aussi son club, non ? », dit-il.

Un transfert de Lang semble possible, puisqu’il peut quitter Naples. L’attaquant néerlandais n’a, selon de précédentes informations, plus d’avenir au sein du club italien et pourrait partir pour environ 25 millions d’euros.







