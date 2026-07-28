La Fédération française de football a mis fin à l'attente qui régnait dans le milieu du football français depuis le départ de Didier Deschamps, en nommant la légende Zinédine Zidane sélectionneur de l'équipe nationale pour succéder à Deschamps, qui a passé 14 ans à la tête du staff technique des Bleus. Zizou relève ainsi le deuxième grand défi de sa carrière d'entraîneur, après son expérience réussie avec le Real Madrid.

Selon l'annonce de la Fédération française de football, Zidane, ancien entraîneur du Real Madrid et triple vainqueur consécutif de la Ligue des champions, prendra les rênes de l'équipe de France dès le mois prochain. Sa mission débutera officiellement le 25 septembre prochain, avec un match face à la Turquie.

Dans un geste remarqué, Zidane a reçu un message de soutien de la part du capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, star du Real Madrid, qui a salué la nomination de la légende française en déclarant : « Bienvenue chez toi », une allusion claire à l'accueil chaleureux réservé à Zidane par les stars de la sélection.

La Fédération française avait auparavant confirmé la nomination de Mbappé comme capitaine officiel de l'équipe nationale, une démarche visant à bâtir un nouveau projet reposant sur la jeune génération des stars françaises, sous la houlette de Zidane, qui jouit d'un grand respect dans les milieux du football français et mondial.

La nomination de Zidane constitue un tournant majeur dans l'histoire de l'équipe de France, notamment après les grandes réalisations accomplies par Deschamps durant son mandat, qui ont inclus le sacre à la Coupe du monde 2018 et une finale à la Coupe du monde 2022, ainsi que la victoire en Ligue des nations.

Zidane sera confronté à un défi de taille dans sa nouvelle mission, puisqu'il devra maintenir le haut niveau atteint par l'équipe de France ces dernières années et continuer à disputer les grands titres lors des tournois continentaux et mondiaux.