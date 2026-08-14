Le Barça est confronté à un test financier colossal s'il veut conclure la signature de l'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, alors que l'opération, jadis perçue comme une occasion à moindre coût, s'est transformée en un transfert dont le montant total pourrait dépasser les 210 millions d'euros, entre indemnité de transfert, commissions et salaire du joueur.

Malgré la fin prochaine du contrat de Rodri avec Manchester City, le club anglais ne semble pas prêt à se séparer facilement de son milieu de terrain, ayant fixé ses exigences financières à 80 millions d'euros pour donner son feu vert à un départ, selon des médias espagnols et anglais.

Le Barça a tenté deux fois, City refuse

On pensait généralement que la fin prochaine du contrat de Rodri avec Manchester City ferait de son retour en Liga une opération quasi gratuite, mais la position du club anglais a totalement balayé cette idée.

Selon les informations, Manchester City a refusé deux offres du Barça, tandis que le club catalan a proposé à Rodri un contrat de quatre ans, assorti d'un salaire de 15 millions d'euros net par saison.

Avec la fiscalité en vigueur en Catalogne, le salaire total du joueur atteindrait environ 34 millions d'euros par an, soit près de 136 millions d'euros sur l'ensemble des quatre années, avant d'ajouter les commissions et le coût du transfert.

Selon le journal espagnol « AS », en tenant compte de tous ces postes, le coût de l'opération pourrait franchir la barre des 210 millions d'euros.

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Le Mondial a fait grimper la valeur de Rodri

L'avenir de Rodri est devenu un sujet permanent avant la Coupe du monde, pendant le tournoi et après, mais son éclat au Mondial a contribué à faire grimper sa valeur plus encore, bien que le joueur entre dans la dernière période de son contrat avec Manchester City.

Ainsi, le principe de la « dernière année de contrat » ne signifie plus nécessairement la possibilité d'obtenir un joueur pour une somme modique, les clubs étant désormais plus attachés à la valeur de leurs stars, même à l'approche de la fin de leurs contrats.

Le transfert de Toni Kroos au Real Madrid constituait l'un des exemples marquants du départ d'un grand joueur lors de sa dernière année de contrat pour une somme limitée, l'opération ayant été bouclée pour environ 20 millions d'euros.

Quant à Rodri, sa situation semble totalement différente, sa valeur sportive et marketing ayant considérablement augmenté.

Le Real Madrid était présent, mais Rodri a choisi le Barça

Le Barça n'était pas le seul club espagnol intéressé par les services de Rodri, puisque le Real Madrid s'est lui aussi immiscé dans le dossier, le club merengue ayant même transmis une offre au joueur, mais Rodri a opté pour la proposition du Barça.

Cela intervient dans un contexte de concurrence croissante entre les deux clubs pour un certain nombre de noms durant le mercato estival actuel, malgré la rupture qui régit les relations entre les deux institutions.

L'affaire ne s'est pas arrêtée à Rodri, l'intérêt des deux clubs ayant également coïncidé pour l'attaquant argentin Julian Alvarez, le Real Madrid ayant présenté une offre de 150 millions d'euros à l'Atletico Madrid pour s'attacher ses services, un joueur que le Barça plaçait lui aussi parmi ses cibles.

Julian Alvarez ouvre un autre chapitre du conflit

L'Atletico Madrid a refusé l'offre présentée par le Real Madrid, mais la démarche madrilène a contribué à faire grimper la valeur du joueur sur le marché, rendant l'éventualité de son départ du club plus complexe qu'auparavant.

Avec, d'un côté, l'intérêt du Barça et de Rodri et, de l'autre, le dossier Julian Alvarez, le club catalan se retrouve face à deux opérations colossales qui pourraient nécessiter ensemble près de 500 millions d'euros pour être menées à bien, selon les estimations du rapport.

Alors que l'arrivée de Rodri au Real Madrid était clairement accueillie avec faveur par les supporters du club merengue, la décision du joueur de se ranger derrière le projet du Barça a mis fin à cette éventualité, tandis que le dossier Julian semble différent, le Real Madrid ayant déjà bougé et trouvé une réponse tranchée de la direction de l'Atletico Madrid.