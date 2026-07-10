L’entraîneur portugais José Mourinho a pris ses fonctions au centre d’entraînement de Valdebebas, en amont de son nouveau mandat au Real Madrid, même si la préparation officielle de l’équipe ne commencera que lundi prochain.

Il a partagé sur Instagram un cliché pris à l’intérieur de la Ciudad Real Madrid, vêtu d’un polo floqué du logo madrilène, accompagné d’une légende concise : « Vamos », soit « C’est parti » ou « Allons-y ».

Selon le journal AS, le technicien s’est installé dans son bureau et a entamé, avec son nouveau staff, la planification de la saison à venir.

Il a par ailleurs entamé l’évaluation de l’effectif actuel et engagé des discussions clés avec plusieurs joueurs en vue du nouvel exercice.

Dès le coup d’envoi de la préparation, il pourra s’appuyer sur André Lunin, Arnold, Carreras, Dean Hooysen, Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García et Mastantuno, ainsi que sur le trio en convalescence : Militão, Rodrygo et Ferland Mendy.

Selon AS, le Real Madrid a établi un programme préliminaire prévoyant quatre matchs amicaux pendant la préparation, profitant du report de son match de la première journée de Liga.

Le club prendra part au tournoi Teresa Herrera et effectuera un stage en Autriche, avec un match amical programmé le 1^(er) août, puis deux autres rencontres de préparation avant l’entame de la compétition officielle.